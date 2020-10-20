SOGO周慶化妝品滿6千送8百　小香、LV也有滿萬送千回饋

▲SOGO 2020年周慶推出Hello Kitty系列來店禮。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

在全台最大連鎖百貨新光三越二波周慶開跑前夕，SOGO台北3館也公布11月自家周年慶優惠，忠孝館最強的化妝品，首度推出消費滿6,000元送800元抵用券回饋，主打精品的復興館，則推消費滿2萬元送2,000元，此外針對高端消費滿額禮，大手筆祭出除濕機、無線吸塵器、烘烤爐、氣炸鍋等實用家電，力拚12天賺足108億元業績目標。

下半年百貨周年慶即將進入白熱化，隨新光三越在10／22起開起8店同時周慶促銷，正式進入重頭戲，而SOGO最強的台北忠孝、復興、敦化3館，周年慶也將從11／5至11／16登場，今年上半年因疫情干擾，SOGO董事長黃晴雯表示，2月業績確有衰退，但從5月起開始穩定回穩，今年許多民眾’無法出國，有望催生出國內買氣。

▲忠孝館ESTEE LAUDER 小棕眼買1分享1，價值5,200元，優惠價2,340元，限量100組。

今年全部百貨都在周年慶加強促銷力道，如新光三越也祭出史上最低全館回饋門檻滿3,000元送300，SOGO則針對忠孝館與復興館的化妝品與精品強項，也擴大優惠內容。

以往忠孝館化妝品特惠組都很有看頭，今年更主打「比免稅更便宜」、「買同品項＋1」的特惠組，滿額回饋則維持6,000元門檻，但相較以往最多回饋600元抵用券，今年更加碼回饋至800元抵用券，包括600元抵用券、100元特別優惠券與100元餐飲優惠券。

▲忠孝館LANCOME 超未來肌因組，價值10,500元，優惠價4,950元，限量100組。

▲復興館JO MALONE LONDON 繽紛倒數年曆，售價15,850元，限量10組。

復興館祭出1、2樓國際精品、3樓珠寶櫃位，包括品牌如PRADA、FENDI、TOD’S、CELINE，單日消費滿2萬送2,000元抵用券，連香奈兒、愛馬仕、LV、GUCCI都有消費滿3萬元送1,000元抵用券回饋；敦化館國際精品消費滿2萬元送2,000元抵用券。

▲復興館BURBERRY OLYMPIA包款系列，價格店洽。

▲敦化館TOD'S D BAG花紋蛇皮手提包，售價145,400元。

另外因民眾出國活動減少，看準今年周慶採購預算增加，也針對6萬元起的滿額消費禮，推出實用家電產品，包括Panasonic除濕機、DYSON無線吸塵器、象印燒烤盤、飛利浦氣炸鍋、大同電鍋、VORNADO電暖器，甚至還有Switch與健身環，APPLE watch等，希望民眾能集中預算消費。

而新光三越旗下第二波周年慶即將在10／22開跑，共有8間店同時優惠，包括信義新天地4店、台南新天地、高雄左營店、桃園大有店、台北天母店，10／22至11／4期間，全館滿3,000元送300元抵用券；化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；名品、大家電、法雅客、iStore單筆消費滿萬元送500元，貴賓卡單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券。