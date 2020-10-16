貪委集體收黑錢首開庭　關鍵白手套：看老闆自白行賄才知我有罪

記者羅志華／台北報導

太流前董事長李恆隆為爭奪SOGO經營權，涉嫌透過仲介郭克銘行賄多名立委，檢方依貪污罪起訴後，北院16日針對立委陳超明、助理梁文一部分，開庭訊問郭克銘；郭克銘雖認罪，卻說是「看李恒隆自白送的錢是賄款，我才覺得自己受他委託是犯罪」，檢察官認為，郭克銘對送的錢到底是政治獻金還是匯款，沒有明確回應，將提證據證明他的犯行，本案將於10月30日續審。

檢察官今日開場就表明，希望郭克銘是真心認罪，在庭上要完整交代細節；郭克銘表示，他2015年受李恒隆委託，幫忙遊說推動《公司法》中「SOGO」條款的修法，2019年9月認識陳超明的助理梁文一，並安排郭明忠與陳超明見面。

▲立委收賄案，白手套郭克銘15日出庭認罪，但說是看李恒隆認罪才跟著認，檢方將再提出他的犯罪證據 。（圖／記者羅志華攝）

郭克銘回憶，2019年10月與梁文一談到幫助選舉及募款，當時他希望梁文一能幫忙李恆隆開修法公聽會，並表示願意贊助政治獻金，12月時再向李恒隆建議捐獻200萬元，請陳超明找經濟部官員參加東吳大學的公聽會，並在副本列名，過程中為感謝梁文一幫忙，也曾提過要贊助50萬元，但梁文一回絕，只說給陳超明就好。

但檢察官質疑，李恒隆明明跟陳超明不熟，為何願意大方拿200萬贊助，並依監聽及Line對話紀錄等證據，認為郭克銘沒把事情完整交代，並要求他說明付給立委們的錢，到底是要請託幫忙，還是單純支持政治理念。

郭克銘表示，監聽以及對話紀錄他都承認，案件偵查期間，他對送的錢，到底該認作是政治獻金，還是請人幫忙相當猶豫，直到看到起訴書中，李恒隆自白送錢行賄，他才認為自己也是犯罪，法官將於後續審理中，釐清郭克銘替李恒隆送錢的動機，本案將於10月30日續審。

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