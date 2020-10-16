　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貪委集體收黑錢首開庭　關鍵白手套：看老闆自白行賄才知我有罪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者羅志華／台北報導

太流前董事長李恆隆為爭奪SOGO經營權，涉嫌透過仲介郭克銘行賄多名立委，檢方依貪污罪起訴後，北院16日針對立委陳超明、助理梁文一部分，開庭訊問郭克銘；郭克銘雖認罪，卻說是「看李恒隆自白送的錢是賄款，我才覺得自己受他委託是犯罪」，檢察官認為，郭克銘對送的錢到底是政治獻金還是匯款，沒有明確回應，將提證據證明他的犯行，本案將於10月30日續審。

檢察官今日開場就表明，希望郭克銘是真心認罪，在庭上要完整交代細節；郭克銘表示，他2015年受李恒隆委託，幫忙遊說推動《公司法》中「SOGO」條款的修法，2019年9月認識陳超明的助理梁文一，並安排郭明忠與陳超明見面。

▲立委收賄案，白手套郭克銘北院出庭 。（圖／記者羅志華攝）

▲立委收賄案，白手套郭克銘15日出庭認罪，但說是看李恒隆認罪才跟著認，檢方將再提出他的犯罪證據 。（圖／記者羅志華攝）

郭克銘回憶，2019年10月與梁文一談到幫助選舉及募款，當時他希望梁文一能幫忙李恆隆開修法公聽會，並表示願意贊助政治獻金，12月時再向李恒隆建議捐獻200萬元，請陳超明找經濟部官員參加東吳大學的公聽會，並在副本列名，過程中為感謝梁文一幫忙，也曾提過要贊助50萬元，但梁文一回絕，只說給陳超明就好。

但檢察官質疑，李恒隆明明跟陳超明不熟，為何願意大方拿200萬贊助，並依監聽及Line對話紀錄等證據，認為郭克銘沒把事情完整交代，並要求他說明付給立委們的錢，到底是要請託幫忙，還是單純支持政治理念。

郭克銘表示，監聽以及對話紀錄他都承認，案件偵查期間，他對送的錢，到底該認作是政治獻金，還是請人幫忙相當猶豫，直到看到起訴書中，李恒隆自白送錢行賄，他才認為自己也是犯罪，法官將於後續審理中，釐清郭克銘替李恒隆送錢的動機，本案將於10月30日續審。

我沒有遲到，是時間遲到了！
 

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
聲援「南鐵拒遷戶」爆流血衝突！交通部令停工
獨／破紀錄！25歲男瘋入珠…解褲頭醫驚呆：整串105顆
開車上班莫名變目標！他慘遭美軍F-16戰鬥機爆頭身亡
Roots外套「28折變750元」！　她一到現場都傻了
李光洙認「私吞宋智孝100萬獎金」！親吐原因：當時狀況不太好
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賤嘴夫被休！愛搓妻子頭嫌笨...酸長得沒特色只當洩慾工具　

低收男砸42萬買金飾、機車寵女友！遭劈腿悔婚…討不回一毛錢哭了

傻眼…居民排隊等注射疫苗　鶯歌里長竟說：接種「禽流感」非常好

貪委集體收黑錢首開庭　關鍵白手套：看老闆自白行賄才知我有罪

無人履帶車出動！模擬半導體化學氣體外洩...複合型毒災演練吸睛

嘉義男與妻爭吵怒摔手機離家　流連火車站3天…警3小時找到人

整形名醫被爆劈腿！無業男PO文開罵「毫無良心醫德」...下場慘了

麻吉雙載同遊清境遇死劫！過彎失控後座噴對向　慘被大貨車爆頭

前立委之子「101、文華東方」說明會　保證年息7~13%狂吸2.61億

倫敦男友稱禮物「卡在海關」　高雄癡情女信了差點匯出14萬

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

賤嘴夫被休！愛搓妻子頭嫌笨...酸長得沒特色只當洩慾工具　

低收男砸42萬買金飾、機車寵女友！遭劈腿悔婚…討不回一毛錢哭了

傻眼…居民排隊等注射疫苗　鶯歌里長竟說：接種「禽流感」非常好

貪委集體收黑錢首開庭　關鍵白手套：看老闆自白行賄才知我有罪

無人履帶車出動！模擬半導體化學氣體外洩...複合型毒災演練吸睛

嘉義男與妻爭吵怒摔手機離家　流連火車站3天…警3小時找到人

整形名醫被爆劈腿！無業男PO文開罵「毫無良心醫德」...下場慘了

麻吉雙載同遊清境遇死劫！過彎失控後座噴對向　慘被大貨車爆頭

前立委之子「101、文華東方」說明會　保證年息7~13%狂吸2.61億

倫敦男友稱禮物「卡在海關」　高雄癡情女信了差點匯出14萬

逛累了也不敢坐！她一看「公園龍椅」怕爆：提早見祖先　地點曝光

陸軍事專家：美國主導對台軍售節奏　把台灣「堡壘化」

簽署7縣市女性首長合作備忘錄　盧秀燕：發展休閒農業注入新活水

小鬼走了吳宗憲衝擊大　吳姍儒消瘦一圈曝「爸爸變了」！

「酒杯賓士」2.6折換購！全聯「北半球葡萄酒大賞」精選高CP酒款

核准差一天！康匠「偷跑」製造醫療口罩遭下架　發聲明致歉

賤嘴夫被休！愛搓妻子頭嫌笨...酸長得沒特色只當洩慾工具　

低收男砸42萬買金飾、機車寵女友！遭劈腿悔婚…討不回一毛錢哭了

嘉義出現1公里長「火紅巨龍」　欒樹大道翻紅空拍景象超壯觀

北台灣下周都濕涼！4地區迎「大豪雨」　中南部日夜溫差近10度

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

社會熱門新聞

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

聯結車駕駛暴斃　死前用盡力氣撞護欄

北捷襯衫大叔貼嫩妹胸部　網認公事包起底

輪椅男裝義肢行乞　金山警一查竟是通緝犯

女兒隨時會猝死　獸父仍狠心性侵

北捷上外套掛手摸胸部　羅東博愛伍姓醫師被停職

分手一年後　傳前女友吞吐照

即／違規擺攤遭檢舉！彰化攤販竟持「鐮刀追砍取締警」

重機騎士遭酒駕撞飛！爆氣踹爛四輪

女友一個月輸80萬！高雄男提分手慘了

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

反送中「保護傘」餐廳遭潑糞　

桃園4月大女嬰疑趴睡窒息...送醫不治

更多熱門

相關新聞

前立委子涉吸金　投資巴西放貸詐2.61億

前立委子涉吸金　投資巴西放貸詐2.61億

前民進黨前立委張清芳之子張定瑋等人，涉嫌以投資巴西放貸業務，年息保證7%到13%為號召，向親友招攬投資，總共19人被吸引，共投注2.61億元資金，直到2016年間，有投資人拿不到分紅才發現受騙，台北地檢署16日依違反《銀行法》、詐欺罪嫌，起訴張定瑋和旗下李姓、陳姓業務共3人。

涉政治獻金　台灣工黨創黨人交保

涉政治獻金　台灣工黨創黨人交保

比通俄門更難辦！聯邦追查3年川普2016海外獻金

比通俄門更難辦！聯邦追查3年川普2016海外獻金

羅智強再嗆：陳菊真的是讓監察院蒙羞

羅智強再嗆：陳菊真的是讓監察院蒙羞

羅智強306元遭查　痛批監院淪東廠

羅智強306元遭查　痛批監院淪東廠

關鍵字：

立委收賄弊案陳超明李恒隆郭克銘白手套政治獻金

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

七年級10大衰事「教召只排第4」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

新建案每坪1字頭　開賣日人潮爆

更多

最夯影音

更多
懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面