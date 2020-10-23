飛行超過93萬小時　美國海軍陸戰隊超級眼鏡蛇AH-1W退役

實習記者劉佩婷／綜合報導

美國海軍陸戰隊的超級眼鏡蛇（AH-1W）攻擊直升機，經過34年的服役，總共93萬小時飛行的路程，上週從海軍航空站聯合儲備基地新奧爾良起飛，由帕特里克·理查森少校和海軍輕型攻擊直升機773中隊進行，完成了最後一次飛行。

美國海軍陸戰隊表示，立下不少「汗馬功勞」的AH-1W攻擊直升機退休後，即將問世的則是AH-1Z「蝰蛇」（Viper），它裝備了紅外線熱源抑制系統（HIRSS）以覆蓋引擎排氣，AN/ALE-47反制灑布器，雷達偵察警告、飛彈瞄準警告和雷射瞄準警告系統，美軍又稱它為「祖魯眼鏡蛇」。

理查森少校駕駛的AH-1W於10月14日飛越紐奧良，1994年被HMLA-773接收。在2003年至2005年之間，海軍陸戰隊在阿富汗進行了飛行。他表示，「最後的飛行計畫對我們來說是件非常榮譽的事，從來沒想過我能夠擔任這個職位。」同時，中隊執行官查爾斯·丹尼爾中校在視頻中說:「持久自由行動期間進行的最後一次飛行。」

▲AH-1W攻擊直升機。（圖／記者呂佳賢攝）



理查森（Richardson）和丹尼爾（Daniel）都將超級眼鏡蛇的最後一次飛行稱為苦樂參半。丹尼爾表示，「在這架直升機上有很多很美好的回憶，也讓我每次都能安全地返回，並完成了我的所有要求，這次飛行的結束，也代表我的職業生涯即將要結束。」

AH-1眼鏡蛇是一款由貝爾直升機公司所製造的攻擊直升機。AH-1的發動機、傳動和旋翼系統與UH-1易洛魁相同。但1980年代後期已經被AH-64阿帕契取代了，升級版的AH-1還繼續在美國海軍陸戰隊、伊朗空軍、以色列空軍、日本自衛隊、中華民國陸軍和其他許多用戶國服役。