一右二分三中空！遇救護車如何禮讓？　消防局拍教學片曝口訣

實習記者周依儒／綜合報導

許多人都知道在馬路上要禮讓救護車，不過在聽到救護車急促的警報聲時還是會容易慌張，一不小心就手忙腳亂，且有時也會遇到車流量極大的馬路。日前消防署就請台中市消防局拍攝了「一右二分三中空」口訣的教學影片，讓民眾瞭解在路上遇到救護車時，該怎麼開才正確又最有效率。

「一右」指的就是在同向一車道或單行道時，不論同向或對向，兩邊的車道駕駛們只要都往右開，中間就會自動分出一條大路讓救護車順利通過。

「二分」則是指在同向二車道或雙線道時，在左側的駕駛將車往左開，右側則往右邊開，這樣就可以加大中間車道的行駛空間。

▲消防署拍攝影片教民眾遇到救護車時該怎麼禮讓才能正確又有效率。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

「三中空」則用在同向三車道以上的路段，中間車道的車輛往兩側相鄰車道開，把中間車道空出來，讓救護車能通過。若是四線車道，則是禮讓中間二車道給救護車行駛。

除了救護車以外，消防署也表示，以上這些方法同樣適用於消防車上，來避免耽誤救火。根據2018交通最新法規，開車上路遇到後方有消防、救護等執行緊急勤務的車輛，車主必須視道路狀況，進行避讓動作，倘若未禮讓，將會吃上3600元罰鍰，並吊銷駕照。