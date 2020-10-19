男粉絲示愛超日系女網紅踢鐵板　群組PO「外約都能做愛」下場慘

▲陳姓女子經營臉書粉專，自許教主的她已有7萬人追蹤。（圖／翻攝當事人粉專）

記者李忠憲／台中報導

廖姓男子透過臉書私訊擁有7萬粉絲的「超日系」陳姓女網紅，疑因「反應不如預期」，竟在LINE群組內留言影射陳女「用包包換肉體」、「目前單身都是被朋友養」、「捐到一定程度就能外約」、「外約都能做愛」等語，遭告加重誹謗罪。台中地檢署19日偵結，依法起訴廖男。

▲陳女擁有一雙纖細美腿，擄獲粉絲的心。（圖／翻攝當事人粉專）

主打超日系穿搭、身材纖細高挑擁有一雙美腿、反霸凌的陳姓女網紅，在臉書經營粉絲專頁4年多，自許是教主的她，已擁有7萬多名教徒追蹤。

可能是人紅是非多，家住台北市的35歲陳姓男子，去年在陳女的粉專按讚後，立刻私訊陳女他的本名和連絡電話，表明想認識，對方反應卻不如預期，讓他火大。

廖男竟在有40多人的LINE群組「開心最重要」中發文，點名陳女經營的粉專名稱，直指「認識可以用包包換肉體的妹子」、「她目前單身但都是被朋友養的」、「可以捐錢給她培養好感」、「捐到一定程度就能外約」、「大約1萬」、「外約都能做愛」等語影射。

另外，廖男跟群內一名男友人傳訊時也說，「只知道她常跟別人約出去做愛」、「抖內1萬以上就能外約」、「我約過」、「不好用」、「不喜歡」。群組內有人看不下去，截圖傳給陳女，陳女立刻報警提告。

廖男到案後雖坦承有在群組內張貼訊息，但否認是針對陳女，辯稱有人截圖傳給當事人。

檢察官認為，廖男先用臉書私訊陳女的臉書粉專，明知粉專名稱是陳女使用，在LINE群組直接點名，觀看者可以輕易用關鍵字查出陳女經營的帳號。最後依加重誹謗罪嫌起訴廖男。

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