台灣重機價格爆貴！關稅比他國低10％…業者揭「隱性成本」直搖頭

▲台灣重機爆貴，但進口關稅比南韓還要低。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台灣的進口重機價格不便宜，比起鄰近的南韓，價格還要高出一點。不過，兩國的關稅相比，台灣進口關稅足足比南韓少了10％，但價格還是高出20萬到44萬不等，原因到底是為什麼？對此，重機業者也出面揭露「隱藏成本」。

根據《東森新聞》報導，台灣騎乘重機的人口愈來愈多，而重機的價格從20多萬到上百萬都有，一應俱全。不過，與國外的價格相比，台灣的重機價格仍然貴上一個檔次。

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以同款重機為例，一輛在台灣官方定價88萬多元的重機，在南韓官網的定價約為65萬元新台幣，相比之下相差了23萬元。但台灣進口關稅約落在20％，南韓則比我國高出10％，要課徵30％的進口關稅。

▲台灣重機爆貴，車行老闆揭隱性成本。（圖／翻攝《東森新聞》）



既然我國關稅低了10％，那為何還會賣得比韓國還貴？重機店業者回應，主要是因為「驗車」，以大部分的機型來看，驗一部車的價格是六十萬起跳，性能好的車子，油耗、噪音若比較大，驗車費還要更高，若驗了沒有過，回去調整完還要再驗一次，再多花一次錢，所以要60萬元起跳，可能會一直往上加，運氣好驗個2、3次就過，但有的可能驗了10次還沒過。

因此，重機業者指出，驗車費會反映到車輛價格上，再加上關稅、貨物稅與運費，跟其他國家比起來，價格根本就沒有競爭力。此外，該名業者還透露，一句台灣的法規，環保檢測要驗到七期，若今年只驗到六期，明年還要驗到七期才算過，到時候驗車費大概還要再上升5％，未來驗車只會愈來愈貴。

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