賣手機殼遇豔福？女客主動「嗲聲」上門　飯店見證開房不舒服

▲陳姓男子見主動上門的女子精神狀況有異，決定付錢讓她另外開房間睡，事後卻挨告性侵。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子獨自到台北做生意，平常就住在商務旅館，日前1名曾光顧的女客人突然打電話，聲稱被家暴，需要地方借宿，陳男同意讓女客到房間，但是因為女客講話嗲聲又帶點無力感，覺得怪怪的，決定出錢讓女客另外開房間住1個月，女客疑因此不滿控告陳男性侵卻拒絕驗傷，台北地檢署根據監視畫面等證據，23日處分不起訴陳男。

年約20多歲的陳男從外縣市到台北擺攤賣手機殼，為了省房租，選擇住宿在便宜商務旅館，6月間某天晚上，突然接到曾跟他買手機殼的女客人電話，說是被男朋友打了，不敢回家，陳男答應女客人到住宿商旅見面在說。

結果2人在房間見面沒多久，陳男發現女客人講話聲音有點爹，又有點氣若游絲，直覺女客精神狀況不佳，立刻跑到櫃台，要求多開間房讓女客人住宿，還說願意幫忙支付1個月的生活費，但是剛好房間全滿，只剩下沒冷氣的員工休息室，女客人竟也同意入住。

隔天上午，早班櫃台向陳男確認是否支付女客人房錢，陳男拜託櫃台人員幫忙趕她走，女客人得知後，打了幾通電話找「老公」求援，最後向警方報案稱自己遭陳男性侵。

陳男被告的一頭霧水，喊冤2人同處一室的時間短暫，不可能碰女客，櫃台人員也證稱，女客的確講話聲音奇怪，讓人感覺不舒服，檢察官考量女客人提告性侵卻拒絕到醫院驗傷，商旅監視器畫面也顯示，女客一進房，陳男就離開去櫃檯，因此採信陳男辯詞，處分不起訴。

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