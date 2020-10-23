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快訊／女官員裸照案外案！台鐵工程灌水浮報500萬　4官商30萬交保

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▲台鐵局台北工務段長周祖德。（圖／記者劉昌松攝）

▲台鐵局台北工務段前段長周祖德。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台鐵局台北工務段段長周祖德、林昭正在2008年間，以包商承作工程延宕為由，片面中止原發包合約，重新開標，但把已施作工程，也灌入新標案，浮報約500萬元預算後，再由華盛營建以1億元得標，涉嫌違反《貪污治罪條例》，檢調22日搜索約談，北檢23日凌晨諭令周、林和監造建築師盧星宏，華盛負責人蘇成達4名被告，各30萬元交保。

本件涉案的華盛營建公司，先前曾傳出為了避免台中鐵路高架化工程遭開罰延宕罰款，疑似由主管特助教唆小弟擄走女官員強拍裸照，恐嚇「不要多管閒事」，但華盛當時即發聲明澄清，該案純屬員工私人感情糾紛，和公司無關。

▲華盛營建公司負責人蘇成達。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 華盛營建公司負責人蘇成達。（圖／記者劉昌松攝）

檢調查出，周姓、林姓2人曾任台鐵局台北工務段段長，對段內工程負有採購決策權，2008年4月間，「台鐵捷運化計畫(新豐站場改建工程土建部分)」開標，由國恭營造公司以1億多元得標，10月間，周、林就以國恭營造工程延宕為由，片面中止契約，11月開始籌劃第2期工程重新發包，年底就由華盛營建以1億元得標。

▲▼ 台鐵局台北工務段林昭正。（圖／記者劉昌松攝）

▲台鐵局台北工務段林昭正。（圖／記者劉昌松攝）

這項工程最後在在2016年6月驗收完成後，先前遭解約的國恭工程曾為此和台鐵對簿公堂，高院民事庭在2018年間更審判決，台鐵應該返還多扣領的近500萬元給國恭，經上訴最高法院駁回確定。

▲建築師盧星宏。（圖／記者劉昌松攝）

▲建築師盧星宏。（圖／記者劉昌松攝）

檢調懷疑，周、林在第2期工程發包時，明知已有部分工程施作完成，卻仍灌進第2期工程項目，涉嫌「經辦公用工程，浮報價額罪」，讓接手的華盛營建可以免作部分工程就領到錢。
檢察官林俊廷22日指揮調查局桃園市調處，兵分15路展開搜索，約談周、林、涉嫌偽造文書等罪的盧姓建築師、華盛實際負責人蔡姓男子等4名被告，以及其他11名證人到案，追查是否有台鐵官員從中收取回扣。

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