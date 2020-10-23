「我爹是畜生」董事長公公硬上兒媳　他委屈爆真相：是她太刁蠻！

記者蔡儀潔／綜合報導

山東淄博理光董事長楊光金上月被兒子敲鑼爆料，在1歲半孫女面前性侵了兒媳婦，引起輿論一片譁然。身在加拿大的楊光金近日無奈表示，「是假的，敲鑼打鼓也真不了，反而把我炒作成了所謂『網紅』，一個刁蠻的兒媳，足以讓爺倆反目成仇」，揭露了背後的真相。

綜合陸媒報導，楊光金的兒子上月在公司門口掛上橫幅，一邊敲著鑼一邊撕心裂肺怒吼，「我爹是畜生！」根據他的說法，今年的4、5月初，父親就開始有動老婆的心思，7月在加拿大忍不住下手，當18個月孫女的面，強行將柔弱的兒媳拖至水房性侵。

楊光金的兒子事後還在微博創建帳號「楊光金當著孫女面性侵兒媳」，揭發父親楊光金和母親陳月芳都是淄博理光辦公設備有限公司的股東，該公司註冊資本為1000萬人民幣，「父親之前有找小三的前科，長期在家裡作威作福」、「這個世界上，我和妻子是最希望這件事情是假的那兩個人了」。

▲楊光金被指性侵媳婦。（圖／翻攝自微博）

針對此次風波，楊光金10月20日向《瀟湘晨報》感慨，這一個多月的遭遇，感覺就像是一場夢，在他看來，一切「都是房子惹的禍」 。

楊光金強調事情純屬造謠，「我56周歲了，這個年齡段的人就是夫妻配合也不是那麼容易說來就來，何況去強姦一個人？咱不是二三十歲小青年，何況違背人倫道德，性侵兒媳婦的事件可能性為零。」

兒子之所以到公司門前敲鑼大鬧，楊光金認為是受到兒媳的蠱惑，爹都把兒媳婦「強姦」了？他得有個出氣的地方啊，而這個時候公司主要領導都在上海辦事，「我知道這個事後特別心寒，兒子這麼痛斥父親，全國都沒有的事啊，別說中國人吃驚，外國人也很吃驚。」

楊光金還爆出兒子從事新媒體行業，非常瞭解如何炒作博取點擊率、閱讀率，在公司門口一鬧，整個過程10多分鐘，放在網路上一下就火了，「我和公司領導的電話，幾乎都被打爆了，還有人聯繫我，問我要不要刪帖。可以說遭受了無法想像的網暴。」

▲楊男透過微博回應網友質疑。（圖／翻攝自當事人微博）

「一個兒媳婦的惡搞，把爺倆都涮了」，楊光金懷疑此事和兒媳有關，其中最大問題就是房子，「兒媳婦希望把我們在溫哥華的這套房子的名字改成她的。」

談到此處楊光金憤怒的說，「她跟我兒子好好過日子，那沒問題。她打的什麼算盤，我都清清楚楚。她還讓我把房子賣掉，我憑什麼賣掉房子給她買房，憑什麼？」

最令楊光金困惑的是，兒媳說涉及性侵，但當時沒有報警，「要是真的報警，要是真的有這種情況的發生，員警為什麼不會找我？還讓我自由的出入加拿大。」

楊光金認為自己受到巨大委屈，向兒子提起訴訟，告對方造謠、誣陷、誹謗，目前回加拿大報案、取證、起訴，但要和親生兒子對薄公庭，他仍覺得心情特別沉重，「當時簽字的時候，我的手一直在顫抖。一天都沒吃飯。」