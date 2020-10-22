與J女通話獲知「詹江村性侵詳情」　昔戰友杏仁哥怒：以後不會合作

▲昨日（21日）晚間J女與「杏仁哥」通話，杏仁哥對J女遭遇感到相當同情。（圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

桃園市議員詹江村硬上女粉絲「J女」並射後不理，整起事件遭《CTWANT》獨家踢爆後，J女昨天（21日）晚上連續接到不少詹江村粉絲私訊表示，希望不要對詹江村提告，同天晚間10時許，J女也與「杏仁哥」通話，對他大吐苦水，而杏仁哥聽完J女敘述完整起事件後，相當同情J女遭遇，也支持J女對詹江村提告，並強調「以後再也不會和他（詹江村）合作」。

本刊調查，去年8月20日，詹江村將J女帶至永和區探索汽車旅館，將她硬上得逞，詹江村獸行曝光後，J女手機接到滿滿的私訊，有的是鼓勵J女勇敢作為，「很佩服妳的勇氣，我們都挺妳。」

但也有詹江村粉絲希望J女不要對詹江村提告，並質疑J女為何不保全像是保險套這類關鍵證據，以及事發一年多為何不提告？J女致電鋼鐵韓粉「杏仁哥」大吐苦水，杏仁哥對她的遭遇感到相當心疼，並表示支持J女提告，J女也已在今天下午至警局製作筆錄，對詹江村提告，希望透過司法程序還他一個公道。

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