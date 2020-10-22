　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

與J女通話獲知「詹江村性侵詳情」　昔戰友杏仁哥怒：以後不會合作

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼獨／獲知詹江村性侵完整詳情　昔戰友杏仁哥大怒：以後不會合作。

▲昨日（21日）晚間J女與「杏仁哥」通話，杏仁哥對J女遭遇感到相當同情。（圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

桃園市議員詹江村硬上女粉絲「J女」並射後不理，整起事件遭《CTWANT》獨家踢爆後，J女昨天（21日）晚上連續接到不少詹江村粉絲私訊表示，希望不要對詹江村提告，同天晚間10時許，J女也與「杏仁哥」通話，對他大吐苦水，而杏仁哥聽完J女敘述完整起事件後，相當同情J女遭遇，也支持J女對詹江村提告，並強調「以後再也不會和他（詹江村）合作」。

本刊調查，去年8月20日，詹江村將J女帶至永和區探索汽車旅館，將她硬上得逞，詹江村獸行曝光後，J女手機接到滿滿的私訊，有的是鼓勵J女勇敢作為，「很佩服妳的勇氣，我們都挺妳。」

但也有詹江村粉絲希望J女不要對詹江村提告，並質疑J女為何不保全像是保險套這類關鍵證據，以及事發一年多為何不提告？J女致電鋼鐵韓粉「杏仁哥」大吐苦水，杏仁哥對她的遭遇感到相當心疼，並表示支持J女提告，J女也已在今天下午至警局製作筆錄，對詹江村提告，希望透過司法程序還他一個公道。

延伸閱讀

►涉拍15G淫片！「銀行界劉德華」從小三戰到小十三　遭求償千萬秒喊窮
►獨／被害女粉不忍了！已提告性侵　嗆詹江村「準備當庭脫褲驗胎記」
►小鬼外甥IG疑遭檢舉！「珍貴影像」全被下架　媽急哭：甥舅日常不能消失

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／中和景平路瓦斯管線破裂　封閉管制…影響26條公車路線
小鬼外甥IG疑遭檢舉！「珍貴影像」全消失　媽急哭
「笑翠鳥」大戰致命虎蛇！罕見死法萬人驚呼：跪了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／中和「瓦斯管線破裂」…最新交通管制出爐！影響26條路線

男友毒舌嫌胖...妙齡女上網買到「山寨減肥藥」　吃了下場超慘

手拿菜刀進警所找女友！不滿被喊切　醉男狂嗆：不然來酒測

女戴口罩闖紅燈遭攔查　報假個資警信了！她收4000元紅單傻眼

別再亂噴錢！彰化139限速40首日取締28件...移動式測速上場

民宅竟是毒品倉庫！販毒集團「一貫化生產」賺上億　首腦收押

教會長老告牧師！鼻遭飛拳刮傷　牧師：住所被侵入爆推擠已道歉

與J女通話獲知「詹江村性侵詳情」　昔戰友杏仁哥怒：以後不會合作

他吃藥太猛…按摩妹被框出場「哭求饒」告性侵　幹部神回覆逆轉

又見假檢警詐騙！北市婦奔銀行領144萬　行員報警攔阻

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

駕駛＋乘客開車門擊落後方騎士　左右先後雙殺...網：整車都三寶

快訊／中和「瓦斯管線破裂」…最新交通管制出爐！影響26條路線

男友毒舌嫌胖...妙齡女上網買到「山寨減肥藥」　吃了下場超慘

手拿菜刀進警所找女友！不滿被喊切　醉男狂嗆：不然來酒測

女戴口罩闖紅燈遭攔查　報假個資警信了！她收4000元紅單傻眼

別再亂噴錢！彰化139限速40首日取締28件...移動式測速上場

民宅竟是毒品倉庫！販毒集團「一貫化生產」賺上億　首腦收押

教會長老告牧師！鼻遭飛拳刮傷　牧師：住所被侵入爆推擠已道歉

與J女通話獲知「詹江村性侵詳情」　昔戰友杏仁哥怒：以後不會合作

他吃藥太猛…按摩妹被框出場「哭求饒」告性侵　幹部神回覆逆轉

又見假檢警詐騙！北市婦奔銀行領144萬　行員報警攔阻

中職／統一獅三帥不畏懼索沙　劉育辰：數據只是參考用

11歲小妹喊胃痛！詭男帶去看診竟發現「懷孕」　他一聽秒棄車逃命

澳洲養老院平均1周50件性侵案　「105歲人瑞」也受害！出面控訴

退役被徵召捐軀！印度軍方拒交還遺體　妻淚求：讓他入土為安

推銷「中草藥的故鄉」　成美文化園今起4天贈200組草藥包

費鴻泰：IFRS17將上路　金管會應兼顧保戶權益及保險業永續經營

女兒國文作業「落魄不是ㄆㄛˋ」　正確發音驚呆！媽：書都白讀了

獨／全台最美富地市場3個月玩完！攤商怒喊：當初說要簽約6年

Honda HR-V美規2021年式登場　67.9萬四驅休旅換新裝

《星光》亞軍走出聲帶開刀低潮　又爆大膽在公園「繩綁5男」

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

正妹醉倒大樓公廁！　警助返家留暖心字條

少女遭集體性侵　女檢一句話救了她

即／中和景平路「管線破裂」　道路封閉

銀行界劉德華外遇　妻曝15.8G激戰片

2女大生上「醫師小開網」交友　慘遇假小開

屁孩逼車惡整狂笑　遊覽車忍讓保45條人命

即／高雄深夜驚傳槍響　嫌犯拒捕開槍輕生

科技千金嫁窮男！長跑9年送房幫創業　他竟爽戰弟媳

少女控3男性侵拍片！「姿勢曝光」翻轉案情

欠4000元嗆「快開槍」　他右大腿真的中彈

即／國1北上路竹段砂石車翻車！1死1骨折

更多熱門

相關新聞

框按摩妹出場挨告性侵　幹部神回覆讓他無罪

框按摩妹出場挨告性侵　幹部神回覆讓他無罪

在北市按摩店上班的琳琳（化名）控訴，陳姓客人於2018年12月間，將她帶出場後帶到旅館，竟在房內亮刀恐嚇「如果妳要走的話，我後面會對妳做出甚麼事情，我不知道」，隨後性侵得逞；北院調查後，認為琳琳說法前後不一，再參考店家幹部與陳男的對話，日前判陳男無罪。

「光頭狼」隨機強押女學生性侵　遭重判10年半

「光頭狼」隨機強押女學生性侵　遭重判10年半

健身教練遭控指侵　檢一關鍵理由不起訴

健身教練遭控指侵　檢一關鍵理由不起訴

蹲地拒回家　小四女畫圖揭家暴父1年「壓她」86次

蹲地拒回家　小四女畫圖揭家暴父1年「壓她」86次

警父兒涉性侵！縣府要求刪文　巴哈：還用密件是有多怕？

警父兒涉性侵！縣府要求刪文　巴哈：還用密件是有多怕？

關鍵字：

詹江村性侵杏仁哥

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

鑑價太低...曹西平暴怒「摔碎過世友寶物」走人！

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面