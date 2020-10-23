EMU900型通勤電聯車明抵台！「最美區間車」造型高粱酒同步開賣

▲最美區間車造型紀念酒明開賣。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

「最美區間車」EMU900型通勤電聯車將於明（24）日在花蓮港首度亮相，交通部台鐵局表示，EMU900型通勤電聯車文創周邊商品將於同日開賣，包括毛巾、領帶夾、隨師碟、筆袋等，另外還有造型紀念高粱酒，酒瓶外型為列車造型，相當吸睛。

MU900型通勤電聯車是由韓國樂鐵與曾設計法國高鐵TGV的MBD Technologies工業設計團隊合作打造，台鐵局表示，新車將於10月24日落地抵達台灣，於花蓮港首度亮相。

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台鐵局配合新車發表，開發一系列文創周邊商品，其中首推EMU900型電聯車造型紀念酒，酒基為金門皇家酒廠產製之58度甕藏高粱酒，陶瓷瓶裝500ml，車型外觀雕琢細膩套色精準，木製底盤崁入鐵軌襯托酒瓶，更有鐵路情境。搭配壓克力外罩，送禮收藏都非常適合。

▲▼最美區間車周邊商品。（圖／台鐵局提供）

台鐵局表示，EMU900型通勤電聯車文創周邊商品持續開發中，新車落地上市商品計有造型毛巾、領帶夾、領帶禮盒、造型隨身碟、造型筆袋、造型水，更多日用品、服飾配件、辦公文具、飾品小物等。新車外觀採銀色流線型車殼搭配墨黑鏡面，現代感十足的車頭，搭配綠色腰帶勾勒微笑線型。

EMU900型通勤電聯車文創周邊商品販售洽詢電話：

臺北餐廳辦公室：02-23619309

臺鐵夢工場臺北店：02-23830367

臺鐵夢工場花蓮店：03-8333971

臺鐵本舖臺中站：04-22224683

臺鐵本舖高雄站：07-2851751