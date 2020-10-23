航班誤點35分！立榮致歉曝苦衷：旅客「帶神像上機」固定有疑慮

▲立榮航空飛澎湖的航班有延誤，造成旅客不滿，不過立榮航空解釋，是為了確保飛行安全所致，希望旅客諒解。（圖／立榮提供）



記者李宜秦／台北報導

有旅客搭乘立榮航空22日台北-澎湖 B7- 8607，為了攜帶神尊另外購票，不過空服員發現，神尊包裝無法固定，有飛行安全疑慮，因此協助更換鋁箱，導致起飛時間延誤35分，影響旅客174人。立榮航空表示，期間都有以廣播、口頭向旅客說明，且若直接卸貨，花費時間會更久，對被延誤的旅客相當抱歉。

立榮航空22日台北-澎湖 B7- 8607，因旅客以購票方式擕帶神尊放置於座位，依規定需在旅客登機前先行包裝妥當並固定於座椅上，但在進行相關作業時發現包裝紙箱無法固定有安全疑慮，因此由地勤人員協助更換為公司提供之鋁箱。

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立榮航空指出，地勤人員在神尊佔位行李上機後，隨後就進行登機前分流廣播，致使有部分旅客先行至空橋前廊道排隊等候；在確認需要更換神尊之包裝，判定需要較多的作業時間，立榮航空地勤人員廣播及口頭告知，通知旅客航班因地面作業因素將延後登機。

▲立榮航空表示，被延誤航班旅客共174人，對被延誤的旅客師感抱歉。（圖／記者姜國輝攝）

立榮航空表示，該航班共計174位旅客，原定15:00起飛，因作業延誤至15:35登機完畢關艙，對於此次航班作業造成旅客的延誤，立榮航空深感抱歉。

立榮航空指出，由於神尊固定有疑慮，必須更換，不可能直接不載運，且若直接卸貨花費時間也會更久，而國內線、國際線規定不同，國內線登機口在廊橋內，當時旅客正在排隊登機，同時有進行廣播與口頭告知，希望旅客可以諒解。