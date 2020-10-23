朋友影片驚見「暗黑紅圓頭」　放大一看嚇死！像被燒死的怨靈

▲2名女子鏡頭前玩鬧，身後竟疑似出現一顆人頭。（圖／翻攝自Reddit討論區）

圖、文／CTWANT

不少人喜歡藉由自拍影片傳給好友聯絡感情，但拍攝的同時最好還是注意一下身邊的環境，以免可能有「不速之客」一同入鏡。國外一名網友收到好友寄來的影片後，發現影片裡2人身後竟疑似出現了一顆「被燒過的人頭」，令他瞬間感到毛骨悚然。

▲2名女子鏡頭前玩鬧，身後竟疑似出現一顆人頭。（圖／翻攝自Reddit討論區）

根據《每日星報》報導，這名網友表示，自己當時正在觀看2名好友寄來的影片，沒想到影片中好友的身後突然出現了一顆詭異的「暗黑紅色圓形物」，看起來就像是一顆被燒過的人頭，「她們正在喝酒，房間裡沒有其他人陪著她們。『人頭』莫名出現在左邊女孩的後面。」

影片曝光後，許多網友紛紛留言表示，「如果這是一顆頭，頭頂應該會有頭髮」、「無論是什麼，看起來都像是被燒死的怨靈」、「深夜看到這影片嚇死我了，祂看起來似乎很生氣」，但也有網友認為，這顆「頭」應該只是物品的投影反射所形成，「我不知道她背後的身影是什麼，但是『眼睛』應該是她頭髮反射的光」、「『那顆頭』看起來像是有一條繩子綁著汽球。」

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