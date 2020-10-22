愛用國貨！南韓流感疫苗1周內15人死　他們都打「國產疫苗」

▲南韓流感疫苗爆安全疑慮，6天內累計15人死亡。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

南韓流感疫苗風波不見消停，從16日出現第1位在仁川接種後死亡的高中生後，截至22日發稿前死亡人數已來到15人，前後時間不到1周。案例發生地點分布遍及南韓全國，從京畿道到濟州島都有人於施打後死亡，年齡層也從17歲擴及83歲。目前死亡者接種的疫苗品牌都是來自南韓本土的製藥廠，但根據疾病管裡廳表示，目前並不能證實死亡與疫苗本身有直接關聯。

根據《韓民族新聞》報導，截至20日接種流感疫苗後出現異常反應的共通報了431件，與2019年的177件相比，已是超過2倍的數字。而其中與死亡案例2009年至2019年間只有25起，但在今年才開始施打不到一周就發生15起死亡案例。對此，疾管廳長鄭銀敬表示，因日前發生的常溫運輸、出現白色粒子等事件，疫苗的安全性更受矚目，所以新增許多異常反應申報。

報導指出，目前為止所有死亡案例所接種的疫苗都是來自南韓本土的製藥公司，包含GC綠十字、韓國疫苗、保寧製藥、SK生物科學與LG化學，而其中只有SK生物是用細胞培養方式生產，其於產品則是利用雞蛋生產的有精卵疫苗。疾管廳表示，已針對流感疫苗是否含有將引起過敏性休克之物質或是接種者本身的疾病史進行調查，初步結果認為與疫苗本身無關。

鄭銀敬21日表示，由於今年高齡者免費施打日程延遲，初期接種重啟後，大量的老年人集中於近日接種，所以出現很多死亡報告，目前已進行了2人的屍檢，還有1人屍檢待進行，為了查明死因而做了組織檢查、血液檢查等努力，因此至少須要2周以上的時間才會有結果，至於其他死者是否進行檢驗還須與家屬協商。