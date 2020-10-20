昨才打流感疫苗！78歲婦離奇陳屍家中　政府急監控接種同款疫苗者

▲隨著流感季到來，各國民眾紛紛前往指定地點接種疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

韓國全羅北道一名78歲婦人20日上午被發現陳屍家中，儘管死因有待確認，但已知她昨日上午曾在社區診所接種流感疫苗。衛生單位現已介入調查，要釐清她的死因是否與疫苗有直接關係；與此同時，當局也密切關注接種同款疫苗者的身體是否出現異常狀況。

韓聯社報導，死者19日上午8時30分左右來到社區診所，接種韓國保寧製藥（Boryung Biopharma）的流感疫苗，但今早7時35分被鄰居發現陳屍家中。經調查，死者生前患有多種慢性疾病，且有服用高血壓藥物，但身上沒有外傷，排除他殺可能性。

家屬正在考慮是否解剖驗屍釐清死因。當地政府衛生官員表示，現階段尚未確認死者死因是否與流感疫苗有關，相關調查正在進行中，目前已把該個案狀況通報南韓疾病管理本部，現正監控接種同款疫苗者的狀況，但迄今並未傳出異常消息。

只不過，這並非南韓近來傳出的首起接種新冠疫苗後身亡的案例。時間拉回14日，仁川一名17歲男子中午接種疫苗後，在沒有出現其他特殊病症與跡象的情況下，在16日上午傳出死亡消息，死因尚待確認。

官員表示，全羅北道78歲婦人與仁川17歲男子所注射的流感疫苗品牌不同，而保寧製藥所生產的疫苗，也並非配送過程出包的廠商。

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