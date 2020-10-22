美選最終辯論明登場…「靜音措施」防插嘴！　聚焦6大議題攻防

▲民主黨總統參選人拜登與總統川普。（合成圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統大選最終場辯論將在美東時間22日晚間9時（台灣時間23日上午9時）舉行，因為總統川普先前染疫導致第二場辯論取消，這也讓最後一場辯論格外受到矚目。有鑑於首場辯論民主黨總統候選人與川普口水戰不斷，本次辯論也特別安排「靜音裝置」，一次只會開啟一支麥克風，避免插嘴情況再現。

美選最終場辯論22日晚間9時在田納西州納希維爾（Nashville）貝爾蒙特大學（Belmont University）登場，由國家廣播公司新聞網（NBC News）資深記者維爾克（Kristen Welker）主持。話題將聚焦在新冠疫情、美國家庭、國家安全、美國種族、領導力、氣候變遷等6大議題。

川普的競選團隊批評，總統辯論應該要聚焦在外交政策上，而非國內問題；同時他們也指，主持人維爾克的立場偏頗。據了解，維爾克2011年起擔任白宮特派員，問話風格十分犀利，對於民主黨的政治人物較不嚴苛。

▲美國總統大選最終辯論會場。（圖／達志影像／美聯社）



最終場辯論時間同樣進行90分鐘，中間沒有廣告插播，每個議題各有15分鐘的時間，委員會會在各議題開始時，給予兩位候選人各2分鐘的發表時間，期間不受干擾和影響；也就是說，當輪到其中一方發言時，另一人的麥可風就會靜音，以強制作為確保兩位總統候選人擁有相等且不受打擾的發言時間。

此「靜音」措施目的就是為了防止再出現首場辯論時的亂象，當時川普在辯論中打斷拜登和主持人發言至少120次，平均每24秒就插嘴一次；就連拜登也打斷川普說話至少數十次，讓總統辯論淪為口水戰。

《華盛頓郵報》指出，兩名候選人目前都全力備戰最終辯論。川普的競選團隊要求他儘量別打斷拜登發言，並直攻拜登兒子杭特（Hunter Biden）的電郵門醜聞；拜登則會繼續讓川普面對新冠肺炎疫情對美國帶來的衝擊。

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