臉書新舊介面秒切換！Chrome 擴充功能帶你重溫經典版FB

▲Facebook。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

自9月臉書更換新版介面後,讓許多網友一片哀嚎,本站曾報導《舊版臉書回來了!Chrome 擴充功能讓你重回 FB 經典版的懷抱》,教學如何使用Chrome 擴充功能更改回舊版介面,但此外掛在21日無預警失效。記者再次尋找到一個擴充功能,可以一秒切換新舊介面,喜歡舊版介面的網友不要錯過了!

先前本站所報導的「Old Layout for Facebook」擴充功能,在21日晚間突然失效,不過另一項擴充功能「Switch to Classic design on Facebook」可以達到同樣的效果。

以Chrome瀏覽器為例,用戶可以透過本篇內文中的連結,或是進入Chrome線上線上應用程式商店,手動搜索「Switch to Classic design on Facebook」,點選右上方的「加到 Chrome」並新增擴充功能,等待安裝完成後,再次重啟瀏覽器,即可成功切換回舊版介面。

若是用戶想再次換回新版界面,則可點選瀏覽器上右上方拼圖圖示,並找到「Switch to Classic design on Facebook」圖示,點選NEW Facebook design [2020+] ,設定完成後再次點選Reload all Facebook tabs並重啟瀏覽器,即可一秒切換回新版介面。

