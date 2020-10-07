臉書主動鎖定危險「匿名者Q」　大舉移除極右陰謀論社團、粉專

▲臉書鎖定「QAnon」。（圖／Photo by Austin Distel on Unsplash）

記者張靖榕／綜合外電報導

臉書於美東時間周二（6日）在其官方網站宣布，將極右陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）定義為「危險」，並著手移除臉書上所有相關社團和專頁，Instagram上自稱是團體代表的帳號也一併移除。

路透社報導，事實上臉書根據8月的政策，已因宣傳暴力為由移除部分匿名者Q社團，但仍允許大部分留下來。臉書表示，這次則是不被動依賴用戶檢舉，員工從此刻起將視匿名者Q為「軍事化組織」，將會開始主動搜尋並刪除相關社團與專頁。

匿名者Q應對臉書的8月政策，是開始增加成員人數，以及使用暗語躲避偵測，例如他們會取發音相同的「cue」而不是「Q」。根據臉書及其他的調查人員指出，匿名者Q的追隨者們也開始「多管道發展」，開始根據各自關心的問題另組社團，例如因擔心兒童安全而專信相關陰謀論的家長，以及專門痛批政府因疫情而祭出的社交限聚令的人。

臉書接著指出，「正當我們移除匿名者Q那些鼓吹和支持暴力的內容時，我們也見到匿名者Q散布的內容以不同形式，在現實世界中造成破壞，包括最近許多人聲稱西岸的野火，是被特定團體點燃的。」文中表示，匿名者Q的訊息交換速度非常快，追隨者們已織成一張綿密的網，接到訊息後就快速傳給下一個人。

匿名者Q的陰謀論追隨新聞事件而起，最近散布的假消息則是有關美國大選投票和疫情，甚至聲稱美國總統川普的確診消息，是為了掩護秘密逮捕行動。全球兩極分化的情況下，匿名者Q造成的威脅日漸嚴重，FBI將其標示為「國內恐怖主義的潛在來源」，而匿名的創始人Q則聲稱自己是川普政府的內部人物。

事實上川普曾數次在推特轉發匿名者Q的陰謀言論，他轉貼的意義極為重要與危險，因為他的推特追蹤者有高達8700萬人，相當於造假消息的巨無霸大聲公。川普甚至讚美國匿名者Q是愛國者，還有十多位共和黨議員候選人曾推薦他們。