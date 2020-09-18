　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

舊版臉書回來了！　Chrome 擴充功能讓你重回 FB 經典版的懷抱

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

臉書審核發文內容其實有一套規範。（圖／路透社）

▲國外網友發明一個 Chrome 擴充功能，讓臉書能重回舊版介面。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

臉書（Facebook）全面翻新使用介面後，在頁面布局的部分有很大的更動，對此不少用戶感到相當不習慣，然而臉書卻也宣告，9 月之後將永遠告別舊版經典介面。

儘管目前仍然可以透過右上的設定切回經典介面，但這僅能維持48小時 ，接著臉書會向用戶索取意見回饋，不過即便用戶寫滿負評，在48小時後還是會自動切回新版。

還好，國外網友現在發明了一個 Chrome 擴充功能「Old Layout for Facebook」，操作過程就如同安裝一般 Chrome 擴充功能，讓念舊的用戶們可以繼續使用舊版介面。

用戶可以透過本篇內文中的連結，到 Chrome 的線上應用程式商店找到「Old Layout for Facebook」，選擇右上方的「加到 Chrome」，並將其設定為「開啟」，最後只需要重啟 Chrome 或重新整理頁面，即可回到舊版介面了。

對於念舊的用戶或者不適應新介面的人們來說，這個程式可說是一大福音；即便臉書宣告介面將在 9 月之後全面翻新，但只要用戶是使用 Edge 或 Chrome 瀏覽器的話，就可以透過下載並安裝這個擴充功能，繼續使用經典介面。

＃ 對面的女孩看過來～～

臉書宣布與雷朋合作　有望在 2021 年推出首款 AI 眼鏡

臉書試圖整合旗下平台訊息功能　IG 與 Messenger 合併跨出第一步

臉書回不去了！　即日起 Facebook 將永久全面採用新介面

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
小鬼不辦頭七法會　經紀人淚曝死因：主動脈剝離造成血管阻塞
小鬼有心血管狀況　醫曝「最可怕病症」：洗完澡就吹冷氣很危險
快訊／男爬關渡橋頂…周邊交通塞爆了！網哀號：快抓狂
剛聽完小鬼解剖　爸離開板殯又趕赴靈堂…眉頭緊鎖
小鬼解剖有心血管問題…高大成分析心臟外觀　研判2種可能
愷樂神隱5個月悲送花籃：放心飛吧
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

免再手動清空！Google雲端硬碟垃圾桶將有30天自動刪除機制

舊版臉書回來了！　Chrome 擴充功能讓你重回 FB 經典版的懷抱

Facebook將3A級遊戲帶到Oculus Quest 2並預告2021年推AR眼鏡

別急著更新 iPhone！　iOS 14 首波更新災情不斷　蘋果回應了

Bug還是陰謀？iOS 14預設第三方瀏覽器　重開機又跳回Safari

臉書宣布與雷朋合作　有望在 2021 年推出首款 AI 眼鏡

OnePlus 強推中階5G新機！　矛頭指向 iPhone SE 和 Pixel 4a

iPhone更新iOS 14「電量永遠100%」　網揭2恐怖下場：快降版！

AirPods聽歌也可用Shazam識別了！將在iOS 14.2上線

真的有iPhone 12 Pro Max！　安兔兔「後台跑分」資料曝光

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九曾回送潮牌衣「想要報恩」

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

免再手動清空！Google雲端硬碟垃圾桶將有30天自動刪除機制

舊版臉書回來了！　Chrome 擴充功能讓你重回 FB 經典版的懷抱

Facebook將3A級遊戲帶到Oculus Quest 2並預告2021年推AR眼鏡

別急著更新 iPhone！　iOS 14 首波更新災情不斷　蘋果回應了

Bug還是陰謀？iOS 14預設第三方瀏覽器　重開機又跳回Safari

臉書宣布與雷朋合作　有望在 2021 年推出首款 AI 眼鏡

OnePlus 強推中階5G新機！　矛頭指向 iPhone SE 和 Pixel 4a

iPhone更新iOS 14「電量永遠100%」　網揭2恐怖下場：快降版！

AirPods聽歌也可用Shazam識別了！將在iOS 14.2上線

真的有iPhone 12 Pro Max！　安兔兔「後台跑分」資料曝光

模範汪顧車等晚餐！　陌生客人「指狗訓孩」：柴犬都比你們乖

吳尊摟小鬼舊照…招牌笑容引淚崩！上娛百「有你在我比較不緊張」

努力幫鼠寶挑菜梗...被「一顆地瓜」注視　網笑：牠在監工啦！

美國防長：即使中國擁有更多軍艦，也不是美國海軍對手

中職／余謙成為空氣？　劉志威：最好準備、最壞打算

台中最新免費打卡點！超萌龍貓公車站　還能搭毛茸茸龍貓巴士

中職／潘武雄傷好了　餅總：有需要隨時拉

5種賺錢術全公開！她曝「這項商機」正探出頭...有點資金就可以

三明治被叼走！裝潢工「拿木板暴打海鷗」看牠還在動…衝上去踩死

不是歐陽鋒！毒梟拜師「古法製毒」吸買家...隨身帶槍防黑吃黑

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

3C家電熱門新聞

更新iOS14電量永遠100%　揭2下場

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

先別更新！寶可夢、動森等手遊暫不支援iOS 14

iOS14開放更新「網刷一片好評」：換電池能再戰！

iPhone 12 Pro Max「跑分」曝光

即／PS5台幣售價公開　18日預購

別急著更新 iPhone！　iOS 14 首波更新災情不斷　蘋果回應了

三星「Galaxy S21 Ultra」保留大電池　傳 Galaxy Note 系列可能終止

Apple Watch ECG悄悄獲得許可證

iPhone 12 不夠力　120Hz再等等！　分析師曝 Apple Watch 外觀新設計

iPhone 12預測總整理

蘋果錶跌倒偵測爆紅　洗澡是例外

iOS 14開放升級　8大新功能來了

GoPro Hero 9亮相！具備5K錄影

更多熱門

相關新聞

臉書互嗆輸贏　竟開槍砸車押人

臉書互嗆輸贏　竟開槍砸車押人

台南市警一分局據報18日凌晨在東區大同路二段發生1起槍擊砸車押人案，警方馬上成立專案小組漏夜偵辦，並在上午攔獲涉案犯嫌人車，緝獲李、鄧2嫌，救出李姓被害人，並循線再緝獲1名羅嫌，起獲3把改造手槍及子彈等，全案偵訊後依槍砲、妨害自由、毀損、傷害等罪嫌送辦。

臉書發表最新VR裝置與雷朋AR眼鏡

臉書發表最新VR裝置與雷朋AR眼鏡

臉書宣布與雷朋合作　有望在 2021 年推出首款 AI 眼鏡

臉書宣布與雷朋合作　有望在 2021 年推出首款 AI 眼鏡

iOS 14 開放第三方程式設為預設軟體　Outlook、Chrome 全啟用

iOS 14 開放第三方程式設為預設軟體　Outlook、Chrome 全啟用

臉書推「Oculus Quest 2」頭戴式裝置！　打算攻AR、VR市場

臉書推「Oculus Quest 2」頭戴式裝置！　打算攻AR、VR市場

關鍵字：

Facebook臉書FBChrome

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

小鬼滑倒疑「頸椎墜地斷裂」致命！外科醫曝原因

KID、坤達強忍上工！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

小鬼猝逝！假掰女「哭到快休克」　他目睹過程傻了

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

快訊／小鬼黃鴻升「帥氣遺照曝光」

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

小鬼猝死　醫曝「狀態性昏厥」保命關鍵

快訊／小鬼黃鴻升解剖「妹妹緊拉爸爸憔悴現身」！

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面