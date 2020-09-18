舊版臉書回來了！　Chrome 擴充功能讓你重回 FB 經典版的懷抱

▲國外網友發明一個 Chrome 擴充功能，讓臉書能重回舊版介面。（圖／路透社）



記者謝仁傑／綜合報導

臉書（Facebook）全面翻新使用介面後，在頁面布局的部分有很大的更動，對此不少用戶感到相當不習慣，然而臉書卻也宣告，9 月之後將永遠告別舊版經典介面。

儘管目前仍然可以透過右上的設定切回經典介面，但這僅能維持48小時 ，接著臉書會向用戶索取意見回饋，不過即便用戶寫滿負評，在48小時後還是會自動切回新版。

還好，國外網友現在發明了一個 Chrome 擴充功能「Old Layout for Facebook」，操作過程就如同安裝一般 Chrome 擴充功能，讓念舊的用戶們可以繼續使用舊版介面。

用戶可以透過本篇內文中的連結，到 Chrome 的線上應用程式商店找到「Old Layout for Facebook」，選擇右上方的「加到 Chrome」，並將其設定為「開啟」，最後只需要重啟 Chrome 或重新整理頁面，即可回到舊版介面了。

對於念舊的用戶或者不適應新介面的人們來說，這個程式可說是一大福音；即便臉書宣告介面將在 9 月之後全面翻新，但只要用戶是使用 Edge 或 Chrome 瀏覽器的話，就可以透過下載並安裝這個擴充功能，繼續使用經典介面。

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