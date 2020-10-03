60歲老翁思念前世情人！到處求助修手機　點開「錄音檔」藏洋蔥

▲阿北拿著手機請原PO幫忙修。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友分享多年前遇到的感人故事，當時一名年約60歲的阿北，拿著手機求他幫忙維修，不管多少錢都沒關係。手機修好後，阿北立刻播放一段錄音檔，語音內容傳來一句「父親節快樂」，阿北瞬間眼眶泛紅向原PO表示，「這是因病過世的女兒留下的錄音，也是唯一還可以聽到她聲音的方式。」

原PO在個人臉書發文，在當時還是使用智障型手機的年代，一名60歲的阿北拿著手機求他幫忙維修，但該牌的手機是出了名的爛，怕維修麻煩便請阿北直接換新的。沒想到阿北當下很生氣大罵手機很爛、服務不好，原PO也不以為意的繼續為其他客人服務。

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接近下班時，原PO發現阿北坐在樓梯間，隨口問阿北為什麼不直接換新的，阿北一改原先憤怒的態度，求他幫忙把手機修好，多少錢都沒關係。原PO被阿北的態度打動，花了一小時把所有可以用的零件都換上，才順利把手機修好。

▲阿北想念女兒時，只能透過語音聽聲音。（圖／免費圖庫stocksnap）

阿北一拿到手機後，立刻打開一段錄音檔，傳來一個女孩子的聲音，叮嚀阿北要注意的事情，最後說了一句「父親節快樂」。阿北聽完後眼眶泛紅向原PO表示，「這是因病過世的女兒留下的語音，也是唯一還可以聽到女兒聲音的方式。」

由於阿北的手機不能用記憶卡，只要手機壞掉就必須找人修理，才可以打開音檔。原PO打算幫阿北保存下錄音檔，「找了一個空的記憶卡，裝上我的手機，把那段語音直接對錄下來，再把那個記憶卡給阿北，要他用可以使用記憶卡的手機就可以聽到了，阿北非常高興的差點跪下來和我磕頭了。」

最後，原PO也提到為何說起這段故事，「因為這個阿北昨天過世了，讓我想到曾經有一個很思念女兒的父親，現在他們應該在天上團圓了，阿北一路好走啊！」網友們看完後鼻酸表示，「很有同理心」、「謝謝您當時的選擇，這個後勁太強了」、「這洋蔥也太大一顆QQ」。