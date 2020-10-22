台鐵明年估虧損32.4億元！將研議合理票價調整

▲台鐵區間車。（圖／記者賴文萱攝）

文／中央社記者余曉涵

立法院交通委員會今天審查台鐵預算，根據台鐵報告，估計明年將虧損新台幣32.4億元，台鐵則推動資產活化、研議合理票價及服務性路線、車站的虧損補貼機制等改善計畫。

立法院交通委員會今天審查110年度中央政府總預算案關於交通部鐵道局及所屬單位預算、審查110年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於交通部主管交通部台灣鐵路管理局營業預算、審查110年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於交通部主管交通作業基金－鐵道發展基金分預算。

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根據台鐵提出的2021年度附屬單位預算報告，台鐵明年2021年預算編列收入303億5880.2萬元，總支出估336億120.1萬元，預期虧損32億4239.9萬元，較今年度預算虧損數27億5865.6萬元，增加虧損4億8374.3萬元，約17.54%，台鐵累積虧損將達1224億元8436.7萬元。

為要改善台鐵財務狀況，台鐵報告中提到，財務改善未來會全力推動資產活化，藉由促參建設、都市更新及設定地上權等多元開發方式，選擇重點資產優先活化開發，以開創財源。

台鐵報告中也說，將研議合理票價調整及服務性路線、車站的虧損補貼機制，並致力於提升品質、節約成本，以落實企業化經營及事業永續發展。

對於虧損原因，台鐵指出，台鐵肩負公共運輸責任，高鐵通車後，運量雖有成長，但占有率卻每況愈下，加上承擔舊制退撫金的龐大支出、負擔法定優待票差、服務性付現與小站虧損、費率管制及天災造成路線中斷所衍生的營運損失等，導致每年虧損。