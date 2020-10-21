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千人敲碗成功！「牛仔玫瑰粉」口罩重出江湖　10/24再加碼2萬盒

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▲▼ 。（圖／萊禮生醫提供）

▲牛仔玫瑰粉色口罩深受民眾喜愛。（圖／萊禮生醫提供）

記者曾筠淇／綜合報導

國內醫療口罩供應穩定，可以挑選的花樣也越來越多，先前就有網友發文丟出討論，詢問大家最喜歡哪個顏色的口罩；貼文曝光後，立刻引發熱議，而以炫彩口罩席捲台灣的「萊禮生醫」為了滿足消費者需求，也決定讓人氣王「牛仔玫瑰粉」重出江湖。

這名網友在臉書社團「LAITEST 萊潔醫療口罩交流社團」發文詢問，萊潔口罩玩遍各色，有沒有哪個顏色是大家覺得最難買的？「最希望有預購補開？」討論一出，立刻湧入近千則留言敲碗求開賣。

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▲▼網友發起討論。（圖／翻攝自Facebook／LAITEST 萊潔醫療口罩交流社團）

▲網友發起討論。（圖／翻攝自Facebook／LAITEST 萊潔醫療口罩交流社團）

網友紛紛留言回應，「三代丹寧牛仔粉難買，但最期待深丹寧」、「夜霓紫和牛仔粉」、「蜜光橘超難」、「只希望以後的顏色多開預購或鋪貨就好，後面很多期待的顏色」、「老實說我比較喜歡舊版薰衣草紫的顏色」、「我在大樹跟丁丁都排7個小時以上才拿到牛仔粉和蜜光橘」。

其中，被最多網友點名的是「牛仔玫瑰粉」口罩，「丹寧牛仔粉」、「三代牛仔粉無誤」、「丹寧牛仔玫瑰粉，跪求萊爾富補預購」、「第三代丹寧牛仔玫瑰粉的粉耳繩」、「丹寧玫瑰粉希望能重現江湖、預購補開」。

▲▼牛仔系列。（圖／萊禮生醫提供）

▲玩色．牛仔系列。（圖／萊禮生醫提供）

對此，萊禮生醫也決定給消費者驚喜，將於本週六（24日）早上10點，在萊爾富加碼販售2萬盒「牛仔玫瑰粉」口罩，一盒同樣50入裝，定價399元，民眾可以透過「Life-ET機台」進行預購，每人限購一盒，售完為止。

有別於先前幾款，這次推出的「牛仔玫瑰粉」口罩首次採用外耳繩規格。據悉，內耳繩與耳朵的距離較短，因此舒適度較高，臉部也比較不會有緊繃感；外耳繩則因固定於口罩外布上，所以戴起來會更貼近臉部，臉小的人在使用上也會更貼合，兩者都有各自的愛好者。

此外，今（21日）晚開賣的3萬盒「極光綠」口罩在短短19分鐘就搶購一空，亦可見民眾對亮麗特殊色的熱愛。

►萊爾富預購流程：
民眾可於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，接著便會收到一組「驗證碼」簡訊，只要將「驗證碼」輸入機台並進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃台繳費」，完成「牛仔玫瑰粉口罩」預訂。

▼Life-ET機台。（圖／記者曾筠淇攝）

▲▼Life-ET機台。（圖／記者曾筠淇攝）

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