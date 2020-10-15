長灘島「一條線」被酸爆！她全面開吉被打臉　求償240萬也輸了

▲林女不僅照片遭揭露，連護照也被菲律賓媒體「無碼露出」，返台後對台媒及評論的粉專、名醫提告。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura）

記者羅志華／台北報導

林姓女子於2019年10月間，與男友在菲律賓長灘島「大冒險」，穿著僅「一條線」遮蔽下體的比基尼在海灘上走，遭警方逮捕後，菲媒將2人照片無碼揭露，新聞傳回台灣引起熱議；林女不滿遭網友酸爆，對台灣報導的電視台、網媒記者、評論的臉書粉專主、名醫鄭丞傑提告，求償共240萬元，北院15日判她敗訴。

林女「一條線」比基尼在台瘋傳後，因菲媒無碼揭露2人護照，使他們身分曝光、被網友肉搜外，網上也流傳林女喊冤「平時在台灣也這樣穿」的說法，讓林女及男友被網友酸到最高點，逼得男友不得不出面澄清，發表了1799字長文還原真相，希望網友能放過他們。

林女不滿事件曝光後，電視台引菲媒報導並附上連結，讓民眾看到她與男友護照的無碼截圖，臉書粉專「子迂的蠹酸齋」也引菲媒報導，並提及林女姓名評論，名醫鄭丞傑則在臉書分享，感嘆「小時候想看女生屁股，要扒開內褲，現在要看女生內褲，得扒開屁股」，網路媒體記者跟進報導，對他們全部提告，刑事部分日前檢方處分不起訴。

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