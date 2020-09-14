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噁男盜18歲女大生海邊照「想把肉捧給她吃」　道歉0悔改：我變受害者

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▲▼盜用18歲女大生比基尼照　噁男煽動性侵｢各位也想把肉捧給他吃吧｣。（圖／翻攝自Dcard）

▲鄭姓男大生擅自轉貼女方比基尼照，附上輕佻言語。（圖／翻攝自Dcard）

記者張靖榕／綜合報導

北部一名剛滿18歲的女大生日前發文，表示自己在IG上傳的比基尼照，被嘉義大學鄭姓男大生轉貼到社團並留下侮辱言語，「你各位也想把肉捧給她吃吧」，除了煽動網友性慾，還在文末警告不准外流。女大生聯繫上鄭男要求道歉，但鄭男道歉內容不僅毫無真心，還繼續在臉書上把自己塑造成受害者形象，令女大生氣憤又傻眼；與此同時，也有其他女網友回覆，自己曾經也是受害者。

女大生雯雯（化名，下同）在Dcard發文，她平日會在IG上傳到海邊遊玩的比基尼照，但某天登入IG大帳號粉絲突然大量增加，雖然很開心，同時又感到有些奇怪，直到收到提議性交易的私人訊息，以及看見臉書社團的貼文，才讓她恍然大悟自己成了社團男性意淫的對象。

社團貼文者是鄭姓男大生，他隨文附上3張雯雯的海灘比基尼照，「你各位也想把肉捧給她吃吧。刑期只是一段時間，牢房只是一個房間」，並警告「內鬼死全家」。儘管鄭男玩文字遊戲以「捧」代「棒」，但嚴重讓人懷疑是暗指為了性事，坐牢也能捱得過去。

▲▼盜用18歲女大生比基尼照　噁男煽動性侵｢各位也想把肉捧給他吃吧｣。（圖／翻攝自Dcard）

▲雯雯（化名）好友與鄭男理論。（圖／翻攝自Dcard）

雯雯表示期間粉絲數量仍持續增加，嚇得她趕緊設成不公開帳號，但她跟鄭男完全不認識，卻在臉部和IG網址完全沒處理的情況下，被轉貼到成員都自稱是「霸社」的社團，讓她相當不舒服。之後在朋友義氣理論下，鄭男才不甘不願道歉，接著又上臉書發文，「你各位啊，看來內鬼是抓不玩了」，他還說「又要被告了吧，你們給我解釋解是什麼叫他X的驚喜。」

鄭男在臉書道歉文中，儘管說很抱歉害女被騷擾，但文中語氣輕佻還使用顏文字，讓雯雯感覺不到絲毫悔意。此外，鄭男還在貼文下方自爆「反正不是第一次被講了，其實只要有誠意然後乖乖照刪都還好」，甚至說自己被女方「搞到」，導致他也變成受害者。

▲▼盜用18歲女大生比基尼照　噁男煽動性侵｢各位也想把肉捧給他吃吧｣。（圖／翻攝自Dcard）

▲鄭男稱自己才是受害者。（圖／翻攝自Dcard）

雯雯後續和鄭男在私訊中對質，以「您」稱呼對方，並要求對方達成10點要求以示道歉，包括在社群網站公開道歉、錄道歉影片，在身上掛「對不起我不該性騷擾別人」大字板、捐1000元到現代婦女基金會「性侵害受害者展心復原計劃」等，不過鄭男沒有一項達成。

鄭男的行為引起Dcard網友一片作嘔，「好可怕果然這世界什麼人都有，犯錯態度還噁心成那樣，心疼原PO」、「真的是噁心死、期待這種人早日自食惡果。」也有網友建議原POU依性騷擾與個人資料保護法提告。

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