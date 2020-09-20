紅色是解放的顏色！「可憐哪正妹」比基尼現身　網：喜歡妳的美色

▲「可憐哪正妹」陳Q妹穿上比基尼大解放好身材，讓網友暴動。（圖／翻攝自陳Q妹臉書）



記者林彥臣／綜合報導

紅色是解放的顏色！在總統大選期間，因為照片被網友配上總統候選人韓國瑜金句「可憐哪」，變成迷因圖爆紅的「可憐哪正妹」陳Q妹，日前竟然「大解放」身穿紅色的比基尼現身在花蓮七星潭。相關的照片PO在粉絲專頁上，引發粉絲們暴動，甚至大膽開撩，「喜歡妳的美色」。

陳Q妹日前與家人出遊，造訪花蓮七星潭，在臉書粉絲專業PO文與粉絲互動表示，「你說 ______ 是你最愛的顏色」。言下之意就是要請網友展現創意，自行填空。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳Q妹在臉書上PO的另一套粉紅色比基尼，也相當襯托她的好身材。（圖／翻攝自陳Q妹臉書）



網友留言表示，「我喜歡妳的美色」、「紅色是最美的顏色」、「我不行了，最近的Q妹有點殺」、「Q妹天使般的臉孔，魔鬼般的身材，美」、「好可愛的QQ穿什麼都好看」、「好有女人味，柔嫩肌膚」。

其實從陳Q妹的照片中不難發現，她過去拍照的穿搭，大多是以真理褲或是學生制服的清新路線為主，也因為這次難得穿著比基尼大方解放好身材，才會讓粉絲如此暴動。

▲陳Q妹當初是一位這張「可憐哪」迷因圖爆紅。（圖／翻攝自陳Q妹臉書）



陳Q妹今年22歲，現在是的職業是大學生也是外拍模特兒跟直播主，星座雙子座，過去接受訪問時曾表示，她的興趣是吃美食跟唱歌，全身最滿意的部位，是有張長不大的「小孩臉」。

►網路狂推、團購超瘋