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台灣恐成世界孤兒？　連勝文批陳時中：疫苗做好才對得起百姓

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▲▼國民黨數據中心暨新創中心揭牌儀式,連勝文。（圖／記者李毓康攝）

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

今年公費流感疫苗短缺，衛福部長陳時中緊急宣布50至64歲無高風險慢性病族群暫緩施打，引起外界嘩然，也引發民眾恐慌，再現排隊潮。對此，國民黨智庫副董事長連勝文認為，順利的話要等到明年下半年才能提供給民眾，若不順利的話，邊境持續封鎖時，台灣不僅經濟受衝擊，也變成世界孤兒，呼籲陳時中疫苗做好才對得起百姓。

連勝文21日在臉書表示，這次的流感疫苗之亂，展現出台灣民眾健康意識的提昇，同時也顯示，由於在台灣沒事但一出國就被確診新冠肺炎者，已經約50人，很多民眾對於政府防疫成功的各種大內宣，恐怕都半信半疑，而為了保護自己，先接種流感疫苗，自然就發生疫苗不夠施打的亂象。

▲流感疫苗暫緩施打…台中市府「配合中央新制」：排隊人潮平緩。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲流感疫苗暫緩施打，仍有部分不符合規定的民眾前往排隊。（資料照／記者游瓊華翻攝）

連勝文指出，流感疫苗接種實施多年，還可以搞成這樣，那明年狀況更複雜、客觀條件要求更高的新冠疫苗接種，很難想像會是什麼狀況，未來新冠疫苗的接種，相信社會大眾一定會有很多疑問，因為看到現在這種亂象，即便他不是生醫專家，也會有很多問題。

連勝文質疑，新冠疫苗研發由於時間緊迫，與一般疫苗需要經過數年的測試，才能提供大眾使用的過程完全不同，現在不管是德國與美國合作的Pfizer/BioNtech，或是Moderna都必須透過緊急授權使用（Emergency Use Authorization ）的機制，縮短研發時程以上市，因此這些不到一年時間就開發出來的疫苗，可能要先打一劑，隔一段時間再打第二劑，也就共打兩劑才有效，但研發時程太短，不知道台灣民眾敢不敢打？

▲▼流感疫苗接種成長達8成，緊急調撥並採分流及預約施打。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾排隊等打流感疫苗。（資料照／記者翁伊森翻攝）

連勝文再指，假設大部分的民眾願意注射新冠疫苗，但現在最快能上市的疫苗，都需要儲存在零下70度的環境，即便台灣找到適合的冷鏈儲存廠，但如何把疫苗在這種超低溫的條件下，送到眾多基層醫療單位施打？台灣夏天動輒接近40度的氣候，基層醫療診所到底有無這麼多合適的設備儲存、保冷？

連勝文提到，若台灣沒辦法把新冠疫苗像注射流感疫苗一般，在基層單位完成，只能在有相關設備的大型教學醫院才接種，那同時這麼多人要擠進這些醫院接種，這些為數有限的大醫院有辦法承受？就算有辦法分批接種，但若需要打兩劑疫苗才有效的話，很可能第一劑接種的民眾還沒打完，第二劑就要開始接種，在消化不了這麼多人的情況下，看到現在流感疫苗的亂象，讓他更加擔心。

▲▼流感疫苗接種成長達8成，緊急調撥並採分流及預約施打。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾搶打流感疫苗，現有劑量恐怕只能撐到11月初。（資料照／記者翁伊森翻攝）

至於本土的疫苗，連勝文認為，根據各個疫苗廠的說法，雖然不需要保存在零下70度的環境，但最順利的話也要等到明年下半年才能提供給民眾，若不順的話，到底何時才有足夠的新冠疫苗可以給台灣民眾？沒人知道，但知道的是，沒疫苗就無法解封邊境，當所有國外的人都打完，台灣還在苦苦等待，當邊境持續封鎖時，台灣不僅經濟會受到嚴重衝擊，也會變成世界孤兒。

最後，連勝文呼籲陳時中和行政院長蘇貞昌，不要沉迷於透過鎖國而得來的防疫成績，不要只是超前部署2022年的縣市長選舉，甚至肖想2024年的總統大選，趕快把接種疫苗這種最基本的工作做好，才對得起台灣的老百姓。

▲▼陳時中上火線說明流感疫苗施打的政策。（圖／記者莊喬迪攝）

▲陳時中。（資料照／記者莊喬迪攝）

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