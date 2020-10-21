南韓流感疫苗爆5死！醫生：沒接種的死更多　「孕婦老人快去打」

▲南韓流感疫苗爆安全疑慮，截至21日已累計5人死亡。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

南韓大邱21日又傳出一起接種流感疫苗後死亡的案例，死者是住在大邱東區的78歲男性20日中午免費接種疫苗後，下午被送往醫院急診，於21日凌晨宣告不治。這已是南韓迄今的第5起死亡，據韓媒報導，即使接連出現死亡案例，仍有專家出面力挺表示，不需要過度恐慌，免疫力越是薄弱的族群反而越需要施打疫苗。

據《韓聯社》報導，南韓本月已發生5起接種免費疫苗後死亡的案例，包括16日死亡的仁川17歲高中生，20日新增2人分別是住在全北的70餘歲女性與大田一名80餘歲男性，今（21日）濟州島一名69歲男性、大邱一名78歲男性也於凌晨相繼過世。健保當局表示，預計要經一週左右的屍檢才能確認這些人的死因是否與疫苗有直接相關，而使用相同生產序號的疫苗的接種者達8萬2千多人，目前僅有3例出現過敏反應。

報導指出，雖然無法確定接種疫苗與死亡的關聯性，但從南韓政府開始推行流感疫苗接種的不到幾天之類就發生多起案例，不僅已經注射疫苗的民眾開始擔憂，原本預計接種的人也向各地的醫院、保健所諮詢疫苗的安全性，甚至出現延遲接種或放棄接種的情況。許多父母紛紛表示，「孩子已經接種了，很不安」、「不知道孩子是否一定要接種流感疫苗」。

報導提到，即使疫苗安全的疑慮增大，大部分的專家們仍一致認爲，沒有必要過度恐慌，只要遵守相關的接種注意事項即可。首爾大學醫學院全球感染病中心諮詢委員池英美（音）表示，未接種流感疫苗而死亡的案例比比皆是，當然應該要注射疫苗，「尤其是越脆弱的族群，越應該要接種，孕婦是主要對象，其次是老人與兒童。」

▲南韓專家建議，孕婦、老人與孩童為優先施打對象。（圖／達志影像／美聯社)

翰林聖心醫院感染內科教授李在甲（音）表示，異常事例屬於例外情況，而且大部分異常的原因不是來自疫苗本身，今年還面臨新冠肺炎，所以更應該接種。高麗大學醫院感染內科教授金宇周（音）則說，疫苗即使只暴露在常溫下1分鐘也要回收，以防止發生更大的事故，政府很晚才推行疫苗，讓國民產生了疑慮，但越是這樣的時候，越要堅持原則。

金宇周教授表示，有疾病高齡老人接種時，要注意保暖、多喝水，最好由他人陪同，且接種後需要休息30分鐘，緩緩移動並待在家休息一天。李在甲教授也建議，接種後要在醫院休息15~20分鐘，觀察是否有副作用，高齡患者需在家中觀察2~3天左右，注意原本就有的疾病是否惡化。