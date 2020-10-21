陸學者：台灣禁大陸新冠疫苗　可能面臨「人員無法出境」問題

▲新冠肺炎疫情爆發後，各國加速研發疫苗。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國社會科學院台灣研究所副研究員汪曙申21日在《環球日報》刊文指出，蔡政府不使用也禁止從大陸引進新冠疫苗，甚至要求台企業進口的疫苗製造地不得為大陸地區，若自身研發不出有效的疫苗，屆時恐陷入被動局面，包含面臨人員無法出境的問題。

汪曙申提到，新冠疫情加劇美國對華戰略施壓力度，對美國「一邊倒」「聯美抗中」的蔡英文當局與川普政府保持高度一致，賣力抹黑大陸抗疫作為，藉機切割兩岸交流交往，疏遠兩岸同胞關係，推動「以疫謀獨」。

汪曙申表示，台灣防疫部門發言人對從江蘇返台的台商「被確診」新冠肺炎一事冷血表示「很不幸是陰性」，充分反映出蔡當局的思維是，只要涉及大陸抗疫之事，均一概先指責、抹黑，「其背後充滿政治考慮和算計，盡顯心理之陰暗和惡毒。」

▼陳時中上火線說明流感疫苗施打的政策。（圖／記者莊喬迪攝）



汪曙申指出，從今年疫情之初，蔡當局便高調吹噓自行研製新冠肺炎疫苗，還與美國簽署「防疫夥伴關係聯合聲明」，推動所謂「疫苗的研究與生產」，但到現在，其針對疫苗的「超前部署」仍看不到結果。

汪曙申提到，陳時中聲稱，台灣不使用也禁止從大陸引進新冠疫苗，甚至要求台企業進口的疫苗製造地不得為大陸地區，但全球疫苗產能有限，台灣指望不上美國，若自身研發不出有效的疫苗，屆時恐陷入被動局面，包括面臨人員無法出境的問題。

汪曙申表示，在蔡當局「以疫謀獨」的棋盤上，陳時中扮演的角色受到越來越多的質疑和批評，其指揮防疫充斥迎合上意的政治考慮，而且不顧主流民意反對，公開為蔡當局開放含瘦肉精的美豬肉進口辯護，民眾對陳時中的民調滿意度已快速跌落，還沒有到谷底。

汪曙申指出，近幾日，受到新冠疫情影響，台灣民眾搶打流感疫苗，結果台衛生部門儲備不足只能「限打」，引發廣泛民怨，被譏諷為「流感疫苗之亂」，陳時中的「超前部署」變成「超前破功」。

汪曙申強調，大陸堅持兩岸一家親，蔡當局卻將疫情政治化，操弄民粹對抗大陸，最終將損害台灣民眾的利益，「當前疫情下，大陸台商聯結著兩岸經貿和社會往來，是兩岸關係逆境中的穩定力量，不應成為蔡當局『以疫謀獨』和製造兩岸割裂的消費對象，蔡當局防疫部門欠在大陸江蘇台商一個道歉。」

▼大陸多款疫苗已進入三期臨床試驗階段。（圖／路透）

