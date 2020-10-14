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整理房間翻出123年前契約！他仔細一看驚見「大日本帝國」

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▲▼整理房間翻出123年前契約！他仔細一看驚見「大日本帝國」。（圖／爆廢公社）

▲原PO阿嬤整理房間，意外翻出一張123年前的「契尾」。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

見證123年歲月！澎湖一名男網友13日在臉書表示，奶奶今天整理房間時，發現一張日據時期的土地「契尾」，保存超過100年。照片曝光後，許多網友驚呼「不可思議」、「這是真正的古董」掀起熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，這張「契尾」從阿嬤的阿嬤那時候就保存下來，歷經了好幾代人，這張紙一直靜靜躺在老婦人的衣櫃裡，見證超過100年的歷史。

照片中可見，這張泛黃、稍微破損的「契尾」，從內容來看應是一張土地買賣契約，上頭清楚記載買賣雙方、稅金及地點，時間是「明治30年11月」，換算起來就是西元1897年，也就是距今123年前，並有「大日本帝國」政府「澎湖廳」官印。

許多網友看完紛紛表示，「林投灣白沙東，好奇這是哪裡」、「字超級漂亮」、「傳家寶」、「仔細找找有沒有釣魚台的，這樣你就能當島主了」，還有人提醒「千萬不要護貝，會毀掉的」、「可以裱框，但不要護貝，會破壞原紙」、「可以問看看縣府文化局能否協助保存」。

其中，有人好奇問說「100年前有彩色列印？」、「日據時代有彩色印刷嗎」，也釣出專業網友解惑：「這個是印刷」、「印刷的，內容才是手寫的」、「日據時代就很先進了」、「以前的人寫字很漂亮的」。

對此，原PO也笑說，「我覺得比較厲害的是，從阿嬤的阿嬤開始就收在衣櫃，途中經歷了2、3次搬家改建，還有不知道幾個衣櫃，但還是保存了下來」掀起熱議。

1895年3月澎湖之役，正值甲午戰爭末期、清朝與大日本帝國和談期間。當時日本為了加強對南海控制，並增加談判籌碼，以要求割讓台灣，因此發動戰役，經4天攻陷澎湖，作為重要戰略據點，當時有「帝國的南方鎖鑰」之稱。

1895年3月26日，大日本帝國設置「澎湖列島行政廳」作為統治機構，後來1897年改為「澎湖島廳」。1920年，日本政府將「澎湖廳」併入「高雄州」，改制「澎湖郡」，但1926年又改回「澎湖廳」，直到1945年第二次世界大戰結束後，改由中華民國治理，設澎湖縣延續至今。

▼照片曝光後，引發網友熱烈討論。（圖／爆廢公社）

▲▼整理房間翻出123年前契約！他仔細一看驚見「大日本帝國」。（圖／爆廢公社）

▲▼整理房間翻出123年前契約！他仔細一看驚見「大日本帝國」。（圖／爆廢公社）

▲▼整理房間翻出123年前契約！他仔細一看驚見「大日本帝國」。（圖／爆廢公社）

▲▼整理房間翻出123年前契約！他仔細一看驚見「大日本帝國」。（圖／爆廢公社）

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