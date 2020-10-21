黃偉哲頒獎表揚台南市消防精英　期勉精進救災救護戰技造福市民

▲黃偉哲頒獎表揚第七救災救護大隊隊員黃瑛儀、義消救護中隊第一分隊分隊幹事林泳綨，期勉精進救災救護戰技造福市民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲頒獎鼓勵第七救災救護大隊隊員黃瑛儀，於六星救護競技舞台勇奪第2名及台南市義消救護中隊林泳綨當選2020年全國救護志工菁英。

消防局第七救災救護大隊隊員黃瑛儀於2020年8月30日參加消防局與國立成功大學附設醫院急診部聯合舉辦「緊急救護-六星救護技術員競技舞台」，在11個縣市消防局21個參賽隊伍，且參賽者皆為執行到院前救護工作的佼佼者中勇奪第2名之佳績實屬不易。

除了消防局同仁表現突出，義消救護中隊第一分隊分隊幹事林泳綨，參加內政部消防署甄選脫穎而出，獲選為2020年度全國救護志工菁英。

林泳綨自2014年加入義消救護中隊，多年來協助消防局救護協勤工作，期間曾多次執行到院前OHCA救護案件，在與警消通力合作之下，成功搶救心肺功能停止病患；2016年更參與0206維冠大樓倒塌現場任務派遣，配合中隊指揮所屬人力配置，負責災害現場之值勤工作，其態度主動積極、負責盡職。

市長黃偉哲表示，消防局消防救護同仁經由平時紮實的訓練，提升救護技術，再加上義消救護中隊成立20餘年來積極協助警消救護勤務，台南市到院前救護品質在警、義消共同協力之下不斷進步，亦期許這樣的公私合力模式能造福更多市民。

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