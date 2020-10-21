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段考大放水！老師搬出海綿寶寶送幸福...網傻眼：怎不問神奇海螺

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▲▼超放水段考題目。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲超放水段考題目。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者楊庭蒝／綜合報導

在每個人的求學階段，期中考、期末考是不少人的夢魘，不只準備過程艱辛，更怕最終出爐的成績不如自己預期，有些貼心的老師深怕同學得失心太重，偶爾會在試題中穿插一些放水題，讓同學能多拿一點分數。不過，有名網友21日在臉書社團《爆怨2公社》PO文表示，看到一張段考考卷出這要的題目，真的要吐血，貼文一出，引起其他網友熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」指出，看到一張段考考卷畫有一座天秤和海綿寶寶，上面題目問道，海綿寶寶在操作天平之前，要先調整校準螺絲，讓兩邊維持水平狀態，這步驟名稱為何？只見下面選項分別是（A）歸天、（B）歸零、（C）歸西、（D）歸去，讓原PO大嘆，「真的是吐血」。

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原PO提到，原以為曾經聽說過的，試題選項中會出現丘逢甲、丘逢乙、丘逢丙、丘逢丁，只是一個笑話而已，不可能真的放水放成這樣，直到看到這張考卷。

對此，網友紛紛在貼文下方歪樓，「 答案好像是C」、「送分題阿 當然是C」、「依據海綿寶寶的邏輯思考，答案是C」、「送分題 （複選）ACD」。

也有網友表示，「沒有神奇海螺」、「怎不問問神奇海螺」、「同學還答錯才令人吐血」、「 送分題的時候一定要弄的跟真的一樣啊」、「跟海綿寶寶一樣腦子有洞」、「這就是108年新課綱的亂象，內容越來越簡化，我們的下一代越來越沒能力。」

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