期末考國語99、數學93！家長「沒200分太爛」少1分打5下　國小師超心痛

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

有學生日前匿名自述，多年前因沒考上第一志願，被父親逼發500張「沒上建中」的傳單，血淚心境引爆熱論，就有國小老師心痛留言，表示班上有位很乖的學生，成績十分優異，但因期末考沒考滿分，被家長狠狠教訓，大腿布滿瘀青。

「我的人生從一定可以上建中，墮落成永遠不能上建中。」一名男網友從小到處補習，國中固定校排前3名，然而會考搞砸後，他深刻感受到「爸媽不再是他的爸媽」了，不僅會用力敲他頭、罰他在家門口跪，甚至印了500張傳單「賀！許牛頓同學沒上建中」，要求他到外面發放。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

雖然當事人現在過得很好，也走出之前的陰霾，但悲慘境遇引起廣大共鳴，許多擁有類似經歷的苦主或旁觀者，也紛紛湧入文章留言。

其中，有位國小老師就表示，「這文章讓我想起，兩周前考完試後，班上有位小二很乖的女孩，大腿裙子掀起來，滿是瘀青瘀血（棍子打的），一問之下才知道，因為她期末考國語99分，數學93分（學校班級平均92），媽媽覺得沒有200分太爛，少1分打5下，共40下分4天打。」

▲國小師難過留言。（圖／翻攝自臉書／Bigtan_bitch）

看到學生被如此對待，她不禁淚喊，「沒有血緣關係的老師我，十分心痛，為什麼親生的妳打得下手？」而網友們也直說，「我國小曾經因為一個錯字沒滿分被打，就是因為粗心」、「我認識的一位媽媽自己說的，小孩考試差4分滿分，父母兩人輪番上陣痛罵一頓，然後為了那幾分題目沒理解，積極找人教她的孩子」、「腦中只有兩個字：報警」。

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