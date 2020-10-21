視障伯雨中吹口風琴！OL匆匆給100「反被塞4包贈品」　網淚讚爆

▲視障伯不向命運低頭。（圖／翻攝自臉書／我是板橋人）

記者周亭瑋／綜合報導

今年64歲的「視障伯」李進圍，平時出沒各地熱鬧街頭，表演踩高蹺、吹口風琴等才藝，勇敢又努力的態度令人心疼。板橋一名女網友昨天趕捷運途中，剛好看到阿伯在細雨中表演，於是匆匆給了100塊錢，沒想到對方回送一堆贈品，讓她倍感窩心。

女網友昨在「我是板橋人」發文提到，「今天一早，趕著去坐捷運，天氣飄著小雨，看著視障的阿伯今天沒踩高蹺，而是在吹口風琴，於是我回頭拿了100元給他，想說要鼓勵他一下；想不到，阿伯竟塞了一堆東西給我。」

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▲給阿伯100元，竟收到4包贈品。（圖／翻攝自臉書／我是板橋人）

眼看著手裡4大包贈品，有鳳梨酥、沙其馬等小點心，還有滿滿正能量的標語，她不禁鼻酸，「真心覺得阿伯好辛苦哦，有經過看到他的人，可以給他鼓勵。」同時，阿伯的回饋也使她一整天保持愉快心情，做什麼事情都超順利。

自封是「勇敢獨居老人」的視障伯，國中就考到電器冷氣空調裝修證照，曾1年創下6000萬業績，原本生活相當富裕；不料，後來他被哥哥用土丟傷，導致雙眼失明，也因此無法繼續工作，甚至流浪了一段時日。

▲阿伯才藝多多。（圖／翻攝自爆料公社）

直到有天，一位老婦人塞了3000塊錢給他，視障伯才終於振作，開啟學藝的漫漫長路，他自練高蹺，即便牙齒摔斷也不退縮，更到處闖盪，擁有（各縣市）25張街頭藝人執照；特別的是，每當收到打賞，他都會回饋一些小禮物，只因不想被當成乞丐討錢，這種不服輸的態度，格外令人敬佩。

看到熟悉的視障伯，網友們紛紛留言大讚，「他真的很棒很值得鼓勵」、「我在湳雅夜市遇過他」、「阿伯很辛苦，靠自己的能力賺錢，真的很棒」、「每次看到都心酸，加油，以後看到會繼續支持」、「支持阿伯一點費用，阿伯會給回禮，上次拿到票卡袋，剛好用得到~希望大家多支持阿伯，只是每次都很怕他跌倒，他真的辛苦」、「大家一起做愛心哦」、「阿伯靠自己的才藝，不需同情，因為他超強！一起挺他」。