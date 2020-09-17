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重視另類城市風景　黃家齊為街頭藝人爭取表演場地電力設備

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▲黃家齊為街頭藝人爭取表演場地電力設備

▲黃家齊為街頭藝人爭取表演場地電力設備。（圖／黃家齊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

街頭藝人已是城市不可或缺的文化元素，更因其隨興精彩表演，吸引民眾駐足欣賞，使街道變為溫馨熱鬧，成為另類的城市風景。桃園市議員黃家齊17日於市政總質詢中建議市府，增設街頭藝人表演場地電力設備及加強網站內容介紹，讓街頭藝人受到更多尊重。

鄭文燦市長表示，市府建置街頭藝人網站，提供完整資料庫，但個別的表演紀錄或自我介紹等詳細資料，需請街頭藝人自行提供，請文化局評估網站內容的相關需求。文化局長莊秀美說，桃園街頭藝人展演場地目前計113處，分屬不同管理單位，市府將優先推動公有場館優良表演示範區，待機制穩定後再擴大推行，並預計9月25日前完成街頭藝人相關網站建置，未來將汲取各縣市優秀做法，完善街頭藝人表演環境。

▲黃家齊為街頭藝人爭取表演場地電力設備

▲▼街頭藝人要自己帶音響、擴音器、延長線、小型發電機等設備。（圖／黃家齊提供）

▲黃家齊為街頭藝人爭取表演場地電力設備

黃家齊指出，桃園市有821組授證或合格的街頭藝人，他們長期在市府規劃的地點公開演出，藝人在表演時通常都會需要電力，比如唱歌、演奏、打鼓，即便畫畫也會需要放一點背景音樂或使用到麥克風，但這些場地方不會提供，他們得要自己帶音響、擴音器、延長線、小型發電機，但在寧靜的公園裡使用發電機會有汽油味及噪音，有些民眾因此抗議。

而且很多街頭藝人是剛出社會的年輕人，沒有本錢買那麼多設備，騎機車載送也很危險；還有部分藝人是身障人士，坐輪椅還要揹設備，扛一堆東西從停車場千辛萬苦才能走到表演區，種種不便。因此，建議市府增設表演場地電力設備，並加強街頭藝人自我介紹的網站建置，守護優秀的桃園街頭藝人。

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