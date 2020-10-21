社福大醜聞！晚晴協會逼志工薪資回捐百萬+非法解雇　她鬧跳樓險死

記者吳世龍、陳羿妏／高雄報導

高雄市晚晴婦女協會今年7月遭爆逼迫社工回捐薪資後，近期再被爆寄送存證信函惡意解雇社工，引發社工們不滿，甚至有社工因情緒崩潰，企圖輕生。對此，高雄市議員黃捷今（21日）偕同高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南、社會局及勞工局召開記者會，提出兩大訴求，痛批「社福界有史以來最大的醜聞」。

▲高雄市晚晴婦女協會逼迫志工薪資回捐、非法解雇，市議員黃捷會同高雄市志工工會秘書長郭志南、社會局、勞工局召開記者會。（圖／記者吳世龍攝）

黃捷提到，根據資料，近十年來，晚晴婦女協會已有超過20名社工被迫薪資回捐，總回捐金額更超過百萬，但金錢流向何方，無人知曉，該會上至理監事，下至總幹事和督導，迄今無人出面向社會大眾解釋和致歉；即便社會局和勞工局已介入裁處，該會近期依然無視勞動法規，惡意解雇社工，致使社工恐懼失去經濟支持，身心受創且一度產生自殘行為，為人所不能忍，另外，黃捷還提到，團隊昨日陪同社工返回協會與雇主商討資遣事宜，過程中甚至還被酸語刁難，工作紀錄未呈報不得請領訪案交通費等惡意辭退行徑，「實在是吃人夠夠！」

▲志工談資遣遭逼簽「自願離職切結書」，崩潰欲輕生被送醫後，出院立刻收到協會的存證信函。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南還哽咽表示，上周五（16日）一名社工被通知將遭資遣，打了求救電話給他，表示自己被帶進小房間內談資遣，協會卻是要求簽署「自願離職切結書」，事後這名社工因受到太大打擊，情緒激動之下，更打開氣密窗企圖跳樓，所幸他與現場其他人員及時阻止，強制送醫，才未釀成憾事，而企圖輕生的志工週一（19日）甫出院，卻立刻收到協會寄來的「存證信函」，要求三日內辦妥離職手續，否則將以曠職終止勞雇契約，讓他相當傻眼，直呼「到底是什麼機構，要讓社工以死相逼成這樣子」。

▲高雄市志工工會秘書長郭志南哽咽回應志工欲輕生過程。（圖／記者吳世龍攝）

郭志南再提到，晚晴協會理事長沈玉玲向他堅稱，「自己什麼都不知道」，而針對薪資回捐事件，協會根本是「回捐慣犯」，會以簽署兩張不同單子的方式，藉此進行薪資回捐，協會雖說會返還款項，卻一再拖延，讓他難過表示，從衛福部到地方政府，竟完全無法遏止該協會主事者們一次又一次逾越法理的惡行，「無法理解，高雄的社福機構到底發生了什麼事？政府部門對於社工人員的權益保障到底在哪裡？」

▲郭志南提出證據指出，協會薪資回捐的手法多變，像是契約寫3萬4千元，實領卻是2萬7千元。（圖／記者吳世龍翻攝）

遭點名的高雄市晚晴婦女協會理事長沈玉玲今由市議員黃文益陪同之下，也同樣召開記者會澄清，她表示自己於2年多前擔任理事長一職，直到看到媒體報導後，才得知薪資回捐事件，當下隨即於理監事的LINE群組提出不支持回捐、希望協會妥善處理，並返還款項給志工等語，一個多月後，9月5日決定遞出辭呈。

▲晚晴協會理事長沈玉玲召開記者會澄清。

沈玉玲說到，她遞出辭呈後，截至9月29日離職流程尚未完成，協會被爆出「社工被迫離職」，針對這點她除了無法認同外，更透露她是由社會局告知才知道此事，而內部有人未經她同意，用她的名義、私章去寄存證信函，這些行政程序、近來言論若造成名譽受損，她不排除將提告；最後她表示，上任以來對於會務無從管理且忙，疏於關心內部問題，加上社工的傷害等，在此向受害者、社會大眾道歉。

▲沈玉玲於理監事LINE群組提出不支持回捐、希望協會妥善處理，並返還款項給志工等語。（圖／記者吳世龍翻攝）

對此，針對全案，黃捷提出兩點訴求，希望地方及中央政府共同聲援社工，別讓助人的社工無人救，孤苦面對目無法紀的社福雇主：一、高雄市社會局應公開違法機構名單；二、呼籲中央立委共同連線，要求衛福部針對違法機構制定退場機制。



高雄市社會局回應，薪資回捐案已受理共19名社工陳情，其中8人已返還，另3人尚待返還，其餘8人則未提供捐款收據，尚需檢據釐清捐款金額，目前社會局以幫社工要回捐款為首要目標，並強烈要求晚晴應全數歸還，如未返還即依《公益勸募條例》裁罰4萬至20萬元，直到返還為止；然而，根據社會局與晚晴的委辦契約，針對非法薪資回捐，晚晴雖違約，但僅能以記點、扣違約金3500元方式懲處，社會局未來會於契約內加重處分，另綜合勞工局裁罰金額後，晚晴共計遭罰11萬3500元。

高雄市勞工局表示，「簽署自願離職切結書」部分，因志工已提起勞資爭議調解，目前已要求晚晴於10月24日之前，依法給付志工相關費用，像是預告工資、資遣費、開立非自願離職證明書以及10月份工資、年終獎金、車資補貼等。

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