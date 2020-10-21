晚晴婦女協會爆「逼志工回捐薪資、無預警解雇」　高市府開罰了！

記者許宥孺、陳羿妏／高雄報導

高雄市晚晴婦女協會遭爆逼迫社工回捐薪資逾百萬、寄送存證信函惡意解雇社工，引發社工們不滿，甚至有社工因此企圖輕生。對此，高雄市社會局稍早也發出聲明譴責，並與勞工局依《勞基法》及違反委辦契約規定裁罰晚晴共11萬3500元。

▲高雄市晚晴婦女協會逼迫志工薪資回捐，社會局開罰了。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市社會局提到，「晚晴婦女協會」發生無預警解雇社工人員以及要求社工人員薪資回捐，高雄市社會局予以譴責並堅決捍衛社工權益；市府勞工局及社會局已依據《勞基法》及違反委辦契約規定裁罰共11萬3500元。

高雄市社會局表示，自今年7月起，晚晴婦女協會現職及離職19名社工人員已分別陳情薪資回捐情事，社會局立即展開相關調查，並多次發函請晚晴婦女協會返還；經調查，有捐款收據者共11人，其中8人已返還，另3人尚待返還；其餘8人未提供捐款收據，尚需檢據釐清捐款金額。目前社會局以幫社工要回捐款為首要目標，並強烈要求該協會應全數歸還，如未返還即依《公益勸募條例》裁罰4萬至20萬元，直到返還為止。

社會局最後也重申將捍衛社工權益，絕不允許社工捐款予受僱單位，並即時函示各社福團體，應核實給付社工薪資，不得要求或變相強行捐款。另為遏止薪資未核實給付或回捐情形，社會局將加重委辦契約違約金，杜絕此類事件再次發生。

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▼高雄市晚晴婦女協會逼迫志工薪資回捐、非法解雇，市議員黃捷（中）會同高雄市志工工會秘書長（右）、社會局、勞工局召開記者會。（圖／記者吳世龍攝）

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