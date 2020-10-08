社工高考錄取率最高又出榜首！慈濟大學社工系一代傳一代

▲榜首洪毓翎（左）與楊欣恬（右）二人皆為慈濟公費生，目前服務於慈濟基金會花蓮本會。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年第二次專技高考社會工作師考試9月29日放榜，慈濟大學社工系應屆畢業校友今年錄取率為64.86%，再創佳績，遠遠高於全國的錄取率24.76%，更令人振奮的是今年度社工師榜首洪毓翎也是慈大學生，獲知消息系上師長除感欣慰外，對學生優異表現更是與有榮焉。

此次社工師高考共計4,262人報名，790人通過，錄取率為24.76%，榜首洪毓翎為慈濟大學今年度畢業生，目前服務於慈濟基金會花蓮本會，放榜當天還是同事查榜告知她是榜首。

洪毓翎感謝社工系提供考生很好的讀書環境，同學間組成讀書小組，有問題就問老師，而她在最後衝刺時差不多早上七點半到晚上九點都在準備考試，同學間彼此激勵互相打氣。洪毓翎表示，因為想要幫助人所以才選擇當社工師，在學期間參加慈濟人才培育計畫，因此考完試，八月中就到慈濟基金會報到，自己社工實務經驗還很短，毓翎感謝有其他社工和慈濟志工的協助，尤其很多訪視志工做慈濟很多年了，從她們身上可以學習如何與案家互動，取得信任感並協助案家。

▲慈濟大學社會工作學系主任賴月蜜。

來自台東的楊欣恬因為小時候身邊很多同學來自單親或是弱勢家庭，甚至國中同學已經當媽媽了，讓她想要從事社工的工作幫助這些家庭。個性活潑的她曾經兩次參加社工系泰國志工服務，到熱水塘探望老兵、清真寺孤兒院還有跟著慈濟志工家訪等。楊欣恬表示，泰國有許多貧困的家庭，而他們看到志工的到來都非常開心，因為海外志工服務的經驗讓她深刻感受到「見苦知福」，覺得生在台灣真的很幸福。而這次考試班上獲得好成績，楊欣恬認為老師很照顧我們，大家一起讀書更有動力，每位同學都是戰友，一起努力拚取過關好成績。

慈大社工系自105年社工師錄取率突破50%的佳績後，這幾年一直保持優秀的錄取率，主任賴月蜜表示，屢創佳績都是全系師生共同努力的成果，感恩系上老師的認真教學，在大四時會系上會安排社工師考照的衝刺班，並提供很好的讀書環境讓同學可以全心準備考試，因此這幾年都有個很好的成績，這樣的氛圍也一代傳一代成為一種傳承。

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