　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

社工高考錄取率最高又出榜首！慈濟大學社工系一代傳一代

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲榜首洪毓翎（左）與楊欣恬,（右）二人皆為慈濟公費生, 目前服務於慈濟基金會花蓮本會。（圖／慈濟大學提供，下同）

榜首洪毓翎（左）與楊欣恬（右）二人皆為慈濟公費生，目前服務於慈濟基金會花蓮本會。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年第二次專技高考社會工作師考試9月29日放榜，慈濟大學社工系應屆畢業校友今年錄取率為64.86%，再創佳績，遠遠高於全國的錄取率24.76%，更令人振奮的是今年度社工師榜首洪毓翎也是慈大學生，獲知消息系上師長除感欣慰外，對學生優異表現更是與有榮焉。

此次社工師高考共計4,262人報名，790人通過，錄取率為24.76%，榜首洪毓翎為慈濟大學今年度畢業生，目前服務於慈濟基金會花蓮本會，放榜當天還是同事查榜告知她是榜首。

洪毓翎感謝社工系提供考生很好的讀書環境，同學間組成讀書小組，有問題就問老師，而她在最後衝刺時差不多早上七點半到晚上九點都在準備考試，同學間彼此激勵互相打氣。洪毓翎表示，因為想要幫助人所以才選擇當社工師，在學期間參加慈濟人才培育計畫，因此考完試，八月中就到慈濟基金會報到，自己社工實務經驗還很短，毓翎感謝有其他社工和慈濟志工的協助，尤其很多訪視志工做慈濟很多年了，從她們身上可以學習如何與案家互動，取得信任感並協助案家。

▲榜首洪毓翎（左）與楊欣恬,（右）二人皆為慈濟公費生, 目前服務於慈濟基金會花蓮本會。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲慈濟大學社會工作學系主任賴月蜜。

來自台東的楊欣恬因為小時候身邊很多同學來自單親或是弱勢家庭，甚至國中同學已經當媽媽了，讓她想要從事社工的工作幫助這些家庭。個性活潑的她曾經兩次參加社工系泰國志工服務，到熱水塘探望老兵、清真寺孤兒院還有跟著慈濟志工家訪等。楊欣恬表示，泰國有許多貧困的家庭，而他們看到志工的到來都非常開心，因為海外志工服務的經驗讓她深刻感受到「見苦知福」，覺得生在台灣真的很幸福。而這次考試班上獲得好成績，楊欣恬認為老師很照顧我們，大家一起讀書更有動力，每位同學都是戰友，一起努力拚取過關好成績。 

慈大社工系自105年社工師錄取率突破50%的佳績後，這幾年一直保持優秀的錄取率，主任賴月蜜表示，屢創佳績都是全系師生共同努力的成果，感恩系上老師的認真教學，在大四時會系上會安排社工師考照的衝刺班，並提供很好的讀書環境讓同學可以全心準備考試，因此這幾年都有個很好的成績，這樣的氛圍也一代傳一代成為一種傳承。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
快訊／轟館長3槍追出案外案　竹聯寶和會副會長100萬元交保
快訊／村上春樹又陪榜　諾貝爾文學獎得主揭曉！
寶媽3度罹癌「買好塔位」　交代曾寶儀...往生後3不原則
快訊／轟館長3槍…槍手押看守所41天肥一圈！獨攬重罪：個人行
快訊／29歲女持刀砍死爸！無期改判18年　原因曝光
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

太魯閣峽谷音樂節10月24日登場　提供免費接駁

桃園消防局幼獅分隊啟用　鄭文燦：守護社區安全能量大幅提升

社工高考錄取率最高又出榜首！慈濟大學社工系一代傳一代

嘉義縣長翁章梁訪竹市關新公園　讚：還會再來新竹！

2020台灣設計展倒數三天 親子好玩攻略五大景點連假必訪

購物中心推手機點餐　親子區還有爸媽超愛「專屬送餐到位」

嘉義縣在地農特產入菜　飯店推出專屬辦桌菜

國慶煙火在台南　環保局減廢宣導快閃大行動

二手市集挖寶趣　雲林縣10月17日統一發票傳愛做公益

贈鮮奶、奶酪給海巡官兵　酪農協會力挺海防前線

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

法鬥「時間到就定位」趴地等門　 馬麻看了超揪心：後悔裝攝影機

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

太魯閣峽谷音樂節10月24日登場　提供免費接駁

桃園消防局幼獅分隊啟用　鄭文燦：守護社區安全能量大幅提升

社工高考錄取率最高又出榜首！慈濟大學社工系一代傳一代

嘉義縣長翁章梁訪竹市關新公園　讚：還會再來新竹！

2020台灣設計展倒數三天 親子好玩攻略五大景點連假必訪

購物中心推手機點餐　親子區還有爸媽超愛「專屬送餐到位」

嘉義縣在地農特產入菜　飯店推出專屬辦桌菜

國慶煙火在台南　環保局減廢宣導快閃大行動

二手市集挖寶趣　雲林縣10月17日統一發票傳愛做公益

贈鮮奶、奶酪給海巡官兵　酪農協會力挺海防前線

俄火藥庫7萬5千噸彈藥野火引燃　救災人員：每十秒爆一次

研究168輕斷食「肌肉狂掉」？減重醫一看傻了…曝2原因不掉才奇怪

勇士G3派萊特拼「直落三」晉級　馬林魚菜鳥火球男扛重任

嘻哈團「臉紅心跳」傳情女友　直球告白：只想跟妳再一次！

快訊／轟館長3槍追出案外案　竹聯寶和會副會長100萬元交保

心房顫動中風率高5倍！檢查無異狀...AI穿戴裝置揪出隱形殺手

「大家都沒變，變得只有林飛帆」　朱辦：他應為2012年的自己道歉

唐貓擦身金曲新人曝心聲　「真的好想拿獎」終獲家人肯定

目睹王一博摔車「樂到歡呼鼓掌」！　敵隊發出道歉聲明…網友更怒了

中職／林智勝千得分感謝隊友　拚腳傷痊癒打季後賽

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

8歲兒擺攤累倒爸懷中　金山人傻眼爆料

男露詭異笑容猛拉車門　人妻驚恐拍下全程

大小貨車夾殺女科大生！上課遇違停奪命

彰化消防局長蕭嘉政　無預警閃辭

「車床天地」旅行正夯　粉絲團超過14萬人

桃園市民卡　開通讓座服務

檢舉達人出沒！黑衣男衝去踹車...他嚇壞逃走

大江週年慶卯足全力　回饋「鈔」有感

沙鹿服飾店深夜起火　16歲高中生一度受困

小提琴高材生「原發性震顫」痛斷音樂路

桃園科技藝術節-當然耳　盛大展出

買機車發票中千萬！店員：羨慕忌妒恨

台南市環保局：回收手機趁現在！

捲髮女買餅插隊　店員爆氣：道歉喔

更多熱門

相關新聞

慈大醫學生奉茶感恩敬　祝無語良師教師節快樂

慈大醫學生奉茶感恩敬　祝無語良師教師節快樂

無語良師用身體教導學生人體的奧妙，用大捨、大愛奠定未來醫學生涯中重要的基礎，慈濟大學醫學系三年級和後中醫學系一年級學生28日為大體解剖學12位無語良師舉辦教師節感恩活動，大家以最恭敬的心走向無語良師，用90度鞠躬雙手合十，敬祝所有無語良師「教師節快樂！」

55歲達財富巔峰　退休理財3策略

55歲達財富巔峰　退休理財3策略

新北廉政志工北區聯合訓練

新北廉政志工北區聯合訓練

志工意外愛上牠　黃狗怕人→撒嬌

志工意外愛上牠　黃狗怕人→撒嬌

徐榛蔚表揚婦女志工　連署反瘦肉精

徐榛蔚表揚婦女志工　連署反瘦肉精

關鍵字：

社工高考錄取率榜首慈大社工系傳承洪毓翎志工

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

即／國慶前金門戰車翻覆！起火燃燒官兵1死1傷

替館長槍手辯護搞臭名聲　王牌律師放棄辯護

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面