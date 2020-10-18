內政部長徐國勇視察台南市警局　慰勉基層員警辛勞

▲內政部徐部長國勇，前往台南市警察局，慰勉第一線警察人員的辛勞，肯定對於重大刑案的偵辦，均能發揮專業、迅速逮捕犯嫌，即時對社會大眾說明案情穩定民心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

內政部徐部長國勇，18日前往台南市警察局，慰勉第一線警察人員的辛勞，對於重大刑案的偵辦，均能發揮專業、迅速逮捕犯嫌，即時對社會大眾說明案情穩定民心。

會議中，徐國勇部長首先轉達蔡英文總統及蘇貞昌院長對於警察人員的辛勞表達感謝之意，表示會與警察同仁站在同一陣線，積極為警察同仁爭取福利。徐部長表示，台南市的治安評比滿意度為六都第一名，特別肯定台南市警察局全體員警的辛勞，案件發生後要能立即破案，破案才是治安最大的保證，徐部長表示特別感謝大家的辛苦。

對於台南的治安工作重點，徐部長也提出幾點叮嚀，一旦發生重大案件要能立即偵破。槍砲彈藥刀械管制條例已修正，請各單位加強宣導民眾持有操作槍者，應於期限內報繳或報備持有，且目前持有改造槍械與制式槍械刑責相同。對於轄區毒品治安熱點，凡是特種營業場所要以第三方警政加強稽查。面對少年犯罪問題要多與教育機關聯繫防制。各單位要重視地下錢莊犯罪，特別對於與幫派、組織犯罪要立即蒐報查緝。

台南市警察局指出，近期發生之2件槍擊殺人案，引起媒體關注及市民關心，同仁展現「專業」、「效率」，案發後立即組成專案小組全體動員，迅速掌握嫌犯身分及藏匿處所，快速出擊，均於案發後4時內，立即嫌犯逮捕到案，有效穩定台南市的治安。

台南市警局長詹永茂表示，絕對不容許少數的不法分子，因私人恩怨嫌隙，衝動開槍釀成治安事件，影響台南市治安，造成市民對治安不佳之觀感。市警局為展現打擊犯罪之決心，自10月7日起至13日，通報所轄16個分局及直屬大隊總動員執行為期一週的「掃蕩非法槍械、安居緝毒暨取締職業賭場」三合一專案，經執行後，本專案總計查獲非制式槍枝1支、模擬槍20枝、空氣槍2支、子彈17顆；查緝毒品案共33件47人（第一、二級毒品328.63公克、第三、四級毒品4140.29公克，其中有2件毒品分裝廠）；取締職業性大賭場2件64人。

另，台南市警察局為防止酒店、舞廳等特種營業場所，發生聚眾鬥毆或槍擊事件，今年8月已針對轄內大型酒店、舞廳等特種行業場所，展開密集式擴大臨檢，同時要求這些營業場所業者確實自制，擔負起社會責任。許多舞廳等大型娛樂場所，現均已設置電子金屬探測門，並指派專責保全人員管制，來維護場所的安全，這些具體作為，已經有效壓制暴力事件的發生。相關具體作為均深獲肯定，最後部長勉勵大家，警察的成功就是內政部的成功，一定跟警察同仁站在一起，大家一起為台灣治安來努力。

・打造無瑕絕美韓妞妝感