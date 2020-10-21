影／3C達人開箱iPhone12 Pro實測　夜拍人像模式超強悍

記者姚惠茹／台北報導

蘋果今年推出4款iPhone新機，讓果粉猶豫到底要買哪隻好？3C達人Tim哥今（21）日開箱iPhone12 Pro實測，強調夜拍功能大躍進，而且只有Pro系列支援夜拍人像模式，搭配手持超防震，就連Tim哥都驚豔於iPhone12 Pro的夜拍功能。

▲3C達人開箱iPhone12 Pro實測。（圖／3cTim哥生活的日常授權）

Tim哥這次開箱的是iPhone12 Pro太平洋藍，首先拿出盒裝內唯一的配件type C-Lighting，提到蘋果公司是因為豆腐頭從開賣至今，已經有20億套在全球流通，所以希望未來果粉可以使用快充，但強調還是支援舊配置，所以果粉不用太擔心。

▲iPhone12 Pro比11 pro稍微小一點。（圖／3cTim哥生活的日常授權）

外型方面，Tim哥實測iPhone12 Pro螢幕6.1吋，重量僅187克，而iPhone11 Pro螢幕5.8吋，但重量約為200克，而且12 Pro實際比較過後甚至比11 Pro略小，採用霧面質感玻璃，搭配醫療級不鏽鋼材質，並提醒果粉本週開賣僅提供給預購的用戶取貨，現貨還要再等等。

蘋果今年iPhone12系列新機主打首款5G手機，但Tim哥提醒，就算還沒有轉換5G資費方案，因為iPhone12有智慧數據模式，所以不用5G就會自動轉成4G使用，還比較省電，讓果粉不用太擔心，而且iPhone12 Pro的螢幕使用超瓷晶盾四倍耐摔的Super Retina XDR面板，與11 pro的LCD面板不同，但Tim哥坦言，鮮豔度來講還是11 pro比較好。

▲iPhone12 Pro後鏡頭。（圖／3cTim哥生活的日常授權）

相機方面，iPhone12 Pro前鏡頭有1200萬畫素，而後鏡頭則是3+1的配置，包括主鏡頭、超廣角鏡頭、變焦鏡，還有一個LiDAR鏡頭，Tim哥表示，很多人以為LiDAR鏡頭是用在AR，但這次則是可以讓夜拍的人像對焦快上6倍，而且只有pro系列支援夜拍人像模式。

▲▼iPhone12 Pro夜拍功能實測。（圖／3cTim哥生活的日常授權）

Tim哥實測iPhone12 Pro的夜拍功能與超廣角夜拍功能，十分驚豔12 Pro的夜拍效果，搭配手持超防震，相較11 pro的夜拍效果整個大躍進，更大讚夜間錄影功能，還可以使用環境光調整曝光度，整個讓夜拍超強悍。

▲iPhone12 Pro實測夜拍錄影、夜拍人像模式超強悍。（圖／3cTim哥生活的日常授權）

合作夥伴： 3c有意思tim哥

YT完整版：https://youtu.be/fCnTg9egAfQ

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