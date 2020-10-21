中梵預計22日續約！　環時：不會立即建交

▲中梵將在22日共同宣佈續約。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國和梵蒂岡2018年達成的主教任命協議將於週四（22日）到期，中國官媒《環球時報》英文版週二（20日）報導，中梵可望續簽主教任命臨時性協議。外界關注，這會不會是雙方建交的信號？但該報導還引用學者分析指出，中梵建交不會那麼快，梵蒂岡或想與中國建交，但中國有更多考量。

據義大利《晚郵報》日前披露，中梵將在22日共同宣佈續約。《環球時報》英文版20日晚刊登題為「續簽主教協議反映中梵關係健康」一文。

教宗摯友、耶穌會期刊《公教文明》(La Civiltà Cattolica) 總編習安東 (Antonio Spadaro)認為，中梵沒有任何理由不如期續約。環時指出，中國主教會議副主席、閩東教區主教詹思祿認為，續約將給中國教會帶來明確的訊息，即梵蒂岡希望在中國正常發展。

美國國務卿蓬佩奧日前訪問梵蒂岡時，公開反對中梵續約，但遭到梵蒂岡拒絕，教宗並以迴避干涉選舉為由拒見蓬佩奧。習安東表示，美國的強烈反對凸顯了梵中協議的重要性，也更印證梵蒂岡堅持與中國對話的善意。

不過對於《晚郵報》提到中梵可望在未來2年內正式建交，環時持保留態度，報導引述退休的中國社科院世界宗教研究所研究員王美秀指出，梵蒂岡出於關懷中國教會的立場，可能會希望與中國建交，但中國有更多考量。

專長研究天主教的王美秀指出，中梵續約後的實施狀況將影響後續發展，根據協議，中國主教候選人出爐後，將由教宗核可並任命，此作法可促使中國天主教徒更愛國也更愛教會，變成良好公民，也能增進中梵間的互信。

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