中國「新疆勞動報告」：新疆教培中心學員全部結業　過上正常生活

▲新疆阿克蘇棉農採收棉花。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對西方國家對於新疆「再教育營」、「大規模強迫勞動」現象的質疑，隸屬中共的新疆發展研究中心調查組20日發表《新疆少數民族勞動就業調查報告》，並受到中共中央統戰部轉發，強調中方政府尊重少數民族勞動就業意願、宗教自由受保障、人民享有有尊嚴的生活，婦女思想獲得解放等。

報告指稱，新疆發展研究中心調查組實地走訪疆伊犁、克拉瑪依、喀什、和田、克孜勒蘇、阿克蘇、石河子，以及北京、天津等地的70多家企業、農村勞動合作社和個體創業點，與800多名企業管理人員、員工、個體戶和少數民族群眾座談訪談，研讀了2016年以來26份政府文件和2005年以來48篇相關學術論文。

▲維吾爾安全人員在新疆巡視。（圖／達志影像／美聯社）

調查組稱，綜合分析認為，新疆和內地省市、各級政府部門、有關企業積極幫助新疆少數民族群眾勞動就業，充分保障了各族群眾的勞動權、發展權等基本權利，各族群眾自願勞動、自主擇業、自由創業，完全不存在所謂「大規模強迫勞動」。西方一些智庫的論點是不正確的，有關論證和依據也是不科學的。

報告還說，經過調查，少數民族群眾外出就業願望強烈、希望政府加大力度幫助就業，並稱政府高度重視少數民族勞動就業、構建並嚴格實施勞動就業保障法律法規體系、尊重少數民族群眾勞動就業意願、以服務為宗旨組織勞動就業等。

報告引述新疆自治區統計，2019年，新疆最低月工資標準分為1460元人民幣至1820元元人民幣不等四個檔次，但通過外出務工，很多人的實際收入遠高於這個標準。

報告還強調，這些少數民族的「宗教信仰自由權利得到保障」、享有有尊嚴的生活、婦女思想獲得解放等，指稱民眾大部分信仰伊斯蘭教，政府尊重和保護自由權利、滿足正常需求，清真飲食也獲得保障等。

在此之前，新疆維吾爾自治區人民政府於16日表示，新疆教培中心學員全部結業，過上了正常生活，他們都是社會正常成員，政府對他們並沒有什麼特殊措施，敦促美國相關機構尊重事實，放棄偏見，停止政治操弄，撤銷對多家中國新疆企業進行製裁的錯誤決定，恢復兩國企業之間正常經貿往來。

不過，在日前召開聯合國大上，德國於6日代表美、英、法等39國，發表關切中國包含新疆、香港等地區人權紀錄的聲明，加拿大總理杜魯道也於近期中加建交50周年之際，再次關切中方的人權議題。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。