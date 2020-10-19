無法接受被分手！他衝前女友生日趴「亂捅猛刺」　女主角軀幹成蜂窩慘死

▲娜塔莉雅18歲生日派對變忌日。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

好好的生日派對，卻成了壽星葬日。巴西聖保羅一名18歲年輕媽媽日前舉辦了慶生，找來親朋好友同歡，卻未料在慶祝的過程中，她的前任伴侶卻突然持刀闖入，見到壽星就是一陣亂捅，接著帶走了一名幼童與一個襁褓中的嬰兒，直到場面冷卻下來時，眾人才發現壽星早已身中多刀慘死在現場。

根據英國《每日星報》報導，18歲的娜塔莉雅（Nathalia Saldanha）在案發當天正在舉辦生日派對，不僅有親朋好友在現場一起同歡，還有自己的兩個孩子，其中一個還是小嬰兒。就當眾人開心的在派對上飲酒作樂時，娜塔莉雅的前男友竟突然闖入，接著就是對裡面的人一陣亂砍、亂捅。

該名男子眼見到娜塔莉雅，氣憤的心情無法停止，於是持刀在她身上猛砍，並且帶走兩個孩子，甚至一度想要攻擊娜塔莉雅的母親。經過警方調查，前男友因為不滿娜塔莉雅提出分手，所以選擇在慶生當天進行報復。

鄰居表示：「兩人分居一個多月來，男方始終無法接受這個事實，試圖想要挽回她的心，但是娜塔莉雅不想要、她的家人也不願意，所以最後才會犯下這個愚蠢的錯誤」。

男子在行兇之後，帶走兩個孩子，警方一度找到家中，但是卻沒有其蹤跡，目前警方以殺人罪將他通緝，全力追緝中。