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壽星女喝掛穿內衣上床　遭醉友搓揉「差點進入」兒聽低吼聲救母！

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（取自圖／123RF）

▲女子生日派對上遭性侵。（取自圖／示意圖／123RF）

記者陳亭伃／綜合報導

外國人對於慶生派對，都希望可以賓主盡歡，但若是越矩了可能就成為悲劇。英國一名女子2017年在自己家辦生日派對，因為酒過三巡感到相當疲倦，於是回到房間僅穿著內衣就睡去，留下仍在樓下喝酒的男友與男性友人馬呂斯（Marius Jackevicius）。未料女子的男友醉倒在沙發，馬呂斯一時性起，竟跑到臥室性侵壽星，直到女子的兒子起床上廁所才發現。

根據英國《鏡報》報導，身為壽星的女子，當時因為喝了酒之後決定先上樓進房休息，未料原本在跟男友喝酒的馬呂斯，眼見女子的男友也醉倒沙發上，色膽大起的跑到臥室爬上床，伸手開始想要非禮女子。女子驚醒之後發現不是愛人，於是大吼：「滾出去！」，但馬呂斯並沒有理會。

女子不斷的反抗掙扎卻無效，加上喝過酒也使不上力，直到女子的兒子疑似聽到母親呼救，跑到臥室去看，馬呂斯才驚慌下床穿衣服。這時女子的男友醒過來發現事態嚴重，兩人出現扭打，接著馬呂斯便逃離。幾天後馬呂斯遭到逮捕，坦承自己非禮女子「但卻沒有發生過進入的行為」。

經過調查，女子的內衣上確實出現馬呂斯的DNA，法官判定，女子事後有巨大的精神創傷，且認為自己是不潔之身，而馬呂斯亦為初犯，於是判刑他4年監禁。

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