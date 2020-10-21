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AirDrop狂收到「性器照」！她搭捷運被「寵物圖」吸引　一點開噁吐

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▲▼疫情　戴口罩　搭乘大眾運輸工具　捷運　鬆綁 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲女網友在捷運上收到自拍性器官影片。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果手機透過AirDrop功能可以搜尋附近的用戶，向對方傳送照片及影片，就有女網友分享，她日前在搭捷運時，被用戶名稱「一起互換寵物照片」吸引，就接受了對方傳送的照片，打開一看卻是「性器官影片」，後來換乘別條路線竟又收到同一人的傳送要求，讓網友擔心起被跟蹤的可能性。

原PO昨（20）日在Dcard心情板發文指出，她上週六早上從景安站搭乘中和新蘆線時，收到用戶名稱「一起互換寵物照片」的傳送請求，當時還覺得這個人好可愛，沒有多想就按下接受。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）

原PO一把收到的資料打開，映入眼簾的竟是「自拍性器官影片」，讓她瞬間噁吐覺得被性騷擾，馬上將影片刪除，結果又再度收到同一名稱的傳送請求，她才決定發文提醒其他人別輕易接受。

原PO後來換了別條捷運路線搭乘，沒想到對方也跟著換線，她當時還正在編輯Dcard文章，竟第3度收到傳送要求，她還想著先前才有人透過AirDrop幫助了被性騷擾的女孩，自己卻是透過AirDrop被性騷擾，提醒其他人要當心，不然「早餐會吐出來的」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO三度收到同一人的傳送請求。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看了文章覺得超噁，也有人分享自己在捷運上也遇過相同情形，「我前幾個禮拜也遇過同樣的人，不過我是搭藍線，一上捷運馬上收到『一起互換寵物照片』我當下覺得不尋常直接拒絕⋯還好我沒有點開，嚇死了」、「我之前坐捷運到西門，也有遇到用Airdorp傳照片給我，我沒有想太多就按接受，結果是他的性器官，現場噁爆」，更有人擔心有被鎖定跟蹤的可能，「你要注意你被定位了」、「妳換線他跟著換線，妳確定不是被跟蹤？」。

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