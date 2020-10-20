NIKE官網「快閃特賣」達55折！Air Max 270現省近4千元、T恤5百有找

▲NIKE一年一度的ENERGY WEEK官網特賣活動開跑了，優惠高達55折 。（圖／翻攝自NIKE官網）

記者鮑璿安／台北報導

想要入手運動單品的民眾，NIKE昨（19日）悄悄開跑了一年一度的ENERGY WEEK官網特賣活動，針對服飾、鞋款等商品優惠高達55折，舉例原價4,000元的鞋款React Vision，特價後2,400元有找；男款T恤部分也從千元初來到5百元有找的低價，其中經典鞋型Air Max 270更是現省近4千元，此時入手相當划算。

▲熱門鞋款React Vision搭配泡棉與超柔軟鞋舌，NT$2,399；Air Force 1 男款NT$2,879；Air Max 270 Special EditionNT$1,649。（圖／翻攝自NIKE官網）

一年一度的ENERGY WEEK官網特賣活動正式開跑，即日起至10月25日讓民眾逛好逛滿，此次針對服飾、鞋款推出高達55折優惠，像是經典鞋型Air Force 1，不退潮流的俐落外型，男款深灰色從原價3,600元來到2,879元，現省近千元；以不規則大底與鮮明撞色設計打造的React Vision，搭配泡棉與超柔軟鞋舌成為熱門鞋款，此次從4,000元降至2,400元有找，此時入手省下至少千元。科技感流線輪廓的Air Max 270 Special Edition在特賣期間更從5,500降至1,649，現省3,851元，成為折扣力度超大的鞋款之一。

▲服飾部分幾乎落在對折，Sportswear 平織洋裝NT$1,089；男款T恤469元。（圖／翻攝自NIKE官網）

服飾部分，雖然春夏款佔多數，但是幾乎落在對折上下，舉例女款Sportswear 平織洋裝，衣身加長，搭配膝蓋下方的側邊開衩豐富日常穿著，原價2,180元降至1,089元；男款T恤部分也從千元初來到5百元有找的低價，都是實穿基本款。

【同場加映】

PUMA SELECT x HELLY HANSEN

▲PUMA 三度攜手挪威百年戶外品牌 HELLY HANSEN推出高筒鋸齒鞋，NT$5,380 。（圖／品牌提供）

PUMA 三度攜手挪威百年戶外品牌 HELLY HANSEN， 大量螢光細節和反光科技材質貫穿本季作品，聯名鞋款Nitefox Boot by Helly Hansen 以墨黑高筒外型與耐磨鋸齒厚底打造，搭配上腳踝固定扣帶，帶來更舒適的運動防護，鞋面採用反光線條與螢光黃色 LOGO 字樣點綴其中。

350 V2 NATURAL

▲adidas + KANYE WEST YEEZY BOOST系列推出350 V2 NATURAL鞋款10月24日開賣， NT$8,800 。（圖／品牌提供）

adidas + KANYE WEST YEEZY BOOST系列推出350 V2 NATURAL鞋款，以輕柔氣質的米白色系搭配奶油鞋底，選用Primeknit編織鞋面，鞋身渲染米白與淡黃色調，與特殊編織細節打造獨特紋理，標誌性的鞋側染色半透明單絲材質豐富整體層次，加上襪套式設計方便穿脫，鞋款將於10月24日全球同步上市。

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