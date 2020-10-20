勞動部企業培訓成果展　 黑幼龍台南暢談溝通力

▲勞動部雲嘉南分署，邀請華文卡內基創辦人黑幼龍演講，吸引超過250位企業中高階經理人慕名聆聽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部雲嘉南分署20日於台南台糖長榮酒店舉辦企業培訓成果展，邀請華文卡內基創辦人黑幼龍演講，分享如何運用職場溝通訓練，有效強化員工對企業的認同感，進而引領出優異出色的團隊，吸引超過250位企業中高階經理人慕名聆聽，另現場還有企訓成果展示、單位經驗分享，相當熱鬧。

雲嘉南分署秘書黃章一表示，人才是企業營運關鍵，此次請來溝通大師黑幼龍演講，希望能帶給企業主不一樣的管理思維；而今年企業訓練補助計畫，雲嘉南轄區共有240家事業單位申請，開辦超過5千5百門課程，將近5萬人次在職勞工受惠，企業申請家數創歷年最高，表示有愈來愈多企業開始透過政府資源，強化人才培育。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黑幼龍30多年前引進全球知名的企業教育課程「卡內基訓練」，幫助企業提供領導溝通、銷售與服務等方面培訓，打造出台灣卡內基王國，現卡內基訓練的畢業學員已超過40萬人，黑幼龍他以「凝聚團隊共識•從打造溝通力開始」為題，強調會溝通，才能獲得信任感，溝通不是學問，需要不斷練習才能具備的skill，溝通力的訓練在於如何表達正確、完整卻又不中傷別人，這除了經驗累積外，還要持續學習。

黑幼龍說，溝通就是多引用故事與範例，說到對方很想聽，聽到對方很想說，才是有效的溝通，這樣就能帶來支持與合作，他還強調，溝通力是專業人士成功的門檻，如果想在職涯更上一層樓，光靠專業能力絕對不夠，還要擅長人際溝通。

黑幼龍說，企業成長的關鍵就是要讓員工有歸屬感，滿足員工需求、多讚美，進而讓員工覺得他是重要的人，人受到重視是強大的推動力，員工做起事來就會全力以赴，把團隊的向心力和歸屬感建立起來，成功機會就很大。

今日活動也請來天一藥廠董事長陳俊凱與桂田酒店副理李秀華，分享申請「企業人力資源提升計畫」與「青年就業旗艦計畫」效益，包含對在職員工的職能建構、公司營運績效等方面都有顯著提升，不只提升在職勞工相關技能，亦降低員工離職率，更減輕企業辦訓負擔，一舉數得。

聽Podcast #我在案發現場