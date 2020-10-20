中選會：國民黨「反瘦肉精公投」聽證會11/6舉行

▲國民黨要求蘇貞昌為開放瘦肉精道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

中選會20日公告，國民黨提出的「公投綁大選」聽證會將於11月3日舉行，「反對含瘦肉精美豬」公投聽證會則於11月6日舉行，地點皆在中選會。

中選會審議5項全國性公民投票提案，其中，國民黨主席江啟臣所提「你是否同意公民投票案公告成立後一個月起到六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」及國民黨立委林為洲所提「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺等乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」2項公投，將舉行聽證釐清爭點。

中選會主委李進勇日前表示，舉辦聽證會是依照公投法規定必要進行的程序，希望所有提案人能共同遵守；公投案進行是否順利，中選會必須按照法定時程進行，有些時間是提案人要自己掌握、配合。

不過，江啟臣日前也抨擊，國民黨已將第一階段連署書送至中選會，中選會卻說必須先舉辦聽證會才能進入下一階段，「蔡英文總統說要開放的時候，怎麼沒有開聽證會？我們說要公投他叫我們要聽證會，這樣合理嗎？」

江啟臣表示，美豬牛議題正熱時，立院同仁都在公開平台認真質詢，民進黨政府卻時常顧左右而言他，甚至反質詢、反嗆立法委員，實在讓人無法接受，但國民黨會和民眾站在一起，誓死捍衛民眾健康，把對身體有害的瘦肉精豬肉擋在門外。

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