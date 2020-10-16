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「所有官員都在護航美豬」　江啟臣：在野黨誓死捍衛人民健康

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記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起食安疑慮。國民黨立法院黨團16日一早佔領主席台繼續杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，身為國民黨主席的立委江啟臣表示，在野黨會站在這裡誓死捍衛人民健康，要求蘇貞昌道歉、農委會主委陳吉仲下台。

▲▼行政院院長蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢 國民黨杯葛 自辦國是論壇抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨在議場杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）

江啟臣抨擊，蔡英文政府無法保護人民健康，一紙行政命令、一個記者會就宣布開放，決策過程黑箱作業，淪為一人決定，所有主委部長在備詢台講話護航美豬牛政策，跟過去主張完全不一樣。

江啟臣表示，當執政黨說國民黨為反對而反對的時候，先去問蔡英文過去為什麼反對美豬牛，瘦肉精對於年長者身體有害，國民黨要求制定標準，讓長照和老人機關不要有瘦肉精，此提案卻遭到民進黨封殺，證明民進黨是標準「雙標黨」。

江啟臣說，國民黨必須站在這裡捍衛人民的權利和健康，所有在野黨要全部站出來，當國家不保護你的時候，迫害的已不是民主制度，直接傷害是人民本身，在野黨會站在這裡誓死捍衛人民健康。

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