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衝港府要求「釋放陳同佳」投案　潘母：你兒子被殺一定叫陳滾去台灣

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▲潘曉穎母親赴香港政府總部，讀出要給李家超的公開信。

記者蔡紹堅／綜合報導

港女命案受害者潘曉穎的母親20日前往香港政府總部外，讀出要交給香港保安局局長李家超的公開信，她表示，犯嫌陳同佳仍未動身前往台灣，還住在警方的安全屋，要求港府馬上「釋放」陳同佳，讓陳同佳能到台北駐港辦公室辦理赴台簽證，「換成被陳同佳殺害，被棄屍荒野，最後變成一堆血將與白骨的，若是你的兒子，你一定會更心裂，要陳同佳『滾』往台灣投案。」

潘母提到，對李家超先前在回應內未回答她所提出的問題，感到極度失望，所以再寫了一份公開信，希望李家超不要再逃避回答所有問題，「我們深信女兒的命案終有昭雪的一日，但近日你們（林鄭月娥、李家超）的表現令人失望，陳同佳仍未動身，港府竟束手無策，莫非你們想曉穎的案件永遠爛尾，成為冤案？」

潘母指出，其實台灣方面已多次提示，好讓陳同佳可以盡快投案，可是港府並沒有把這宗案件「特事特辦」，陳同佳出獄之後還一直住在警方的安全屋，「這點令我及很多香港人至今都很不明白，為何你任由陳同佳使用香港納稅人的血汗錢及浪費警力，來保住這個已向港警招認殺害我女兒的台灣通緝犯，他也承諾願意赴台投案自首，但為何還繼續過著無憂無慮的生活。」

▼香港保安局長李家超。（圖／路透社）

▲▼ 香港保安局長李家超。（圖／路透社）

潘母表示，陳同佳這樣過日子已足足一年，只要陳同佳一日仍在警方的庇佑下受保護，都會令香港及港府添煩添亂，「你覺得值得嗎？你為何不作出解釋？難道你想違反天理？這是天理不容的！」

潘母指出，為了讓陳同佳可以對準台方的窗口投案，她再次把3項要求簡單覆述，第一是馬上「釋放」陳同佳，讓他帶齊所需文件與證件，親自去台北駐港辦公室辦理赴台簽證；第二是香港刑偵人員應盡快將疑犯的口供與證據交給台灣；第三是希望陳同佳珍惜她為其求情的機會，盡快在10月23日（陳同佳在港出獄一周年）前赴台投案。

潘母提到，台灣在2016年石棺藏屍案「特事特辦」，與港警合作，成功引導疑犯，繩之於法，她敢肯定，換成被陳同佳殺害，被棄屍荒野，最後變成一堆血將與白骨的，若是李家超的兒子，這位曾被兒子提名，又奪得「最好爸爸獎」的父親，一定會更心裂，要陳同佳「滾」往台灣投案。

▼陳同佳去年10月23日在港出獄，近一年來未赴台投案。（圖／路透社）

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

潘母指出，陳同佳一日逍遙法外，恐怕日後，每一個香港人都要提心吊膽，擔驚受怕，隨時會有生命危險，因為陳同佳殺人後並沒有得到應有的懲罰，還能在街上趴趴走，「萬一他再次犯案，你會承擔全部責任嗎？還是你覺得，要繼續包養陳同佳至終老，讓全香港人沒好日子過，擔驚受怕？」

潘母強調，希望李家超正視問題回答，不要用沒建設性的回覆與官腔回應，這是完全沒有幫助的，「我的女兒潘曉穎要知道，你身為香港人的保安局長，期待知道閣下會不會馬上與台方進行刑偵人員交換案件資料，讓陳同佳可以儘早赴台投案，受到應有的法律制裁。」

潘母還在信末寫下，「我們知道你貴人事忙，日理萬機，心繫家國大事，帶女兒的命案也是我們一生中最大的事，上周你的回信完全沒有理會及對準我的問題，這次為方便你回覆，我們為你準備了回條，煩請簡單圈出適當答案，讓我們知道你會不會為了陳同佳殺人棄屍案提供信內所列出的3點往台灣投案程序給予協助。」

信末的回條特別列出了「圈寫處」，讓李家超方便回應，「本人李家超將（會／不會）馬上與台方進行刑偵人員交換案件資料，以便陳同佳於10月23日前對準台方窗口辦理及啟程往台灣投案。」

▼潘曉穎母親再次發出公開信，還提供「回條」給李家超填寫。

▲▼要港府馬上「釋放陳同佳」投案　潘母：被殺是你兒子一定更心裂！。（圖／潘曉穎母親公開信）

▲▼要港府馬上「釋放陳同佳」投案　潘母：被殺是你兒子一定更心裂！。（圖／潘曉穎母親公開信）

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