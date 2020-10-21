陳同佳仍住「安全屋」受港警保護　港府：若要赴台「完全不會阻礙」

▲陳同佳去年出獄至今一直住在港警安排的「安全屋」。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

港女命案死者潘曉穎的母親20日向香港保安局長李家超發出公開信，要求馬上「釋放」兇嫌陳同佳，讓其可赴台投案。對此，保安局表示，李家超很理解潘曉穎父母的沈痛心情，香港府沒有限制陳同佳出境，只是台灣不准陳同佳入境，希望台灣能盡快批准陳同佳入境，不要做政治考量。

保安局指出，由於《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣，香港沒有機制進行司法互助，港府不能違反法例，將陳同佳強行送至台灣，港府也無權就投案一事代陳同佳做決定與安排。

▼ 香港保安局長李家超。（圖／路透）



保安局強調，自首與司法互助是兩件獨立的事情，沒有司法互助，台灣提出司法互助作為案件的前提，是故意製造障礙。

保安局表示，香港沒有限制陳同佳出境，只是台灣不准陳同佳入境，希望台灣能盡快批准陳同佳入境，不要做政治考量，「只要台灣批准陳同佳入境，任何合法可行的安排，香港都會努力提供協助，台港也可透過警務聯絡，研究行程上的可行安排。」

對於陳同佳至今仍住在「安全屋」，並受警方保護，保安局指出，這是依風險評估而做出的決定，警方會不時檢討相關風險，陳同佳若選擇外出辦理赴台簽證，警方會有部署，但完全不會阻礙。

▼潘曉穎母親20日再向保安局送上公開信。

